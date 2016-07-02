В Италии открылся один из самых больших арт-объектов в истории человечества

А этот арт-объект, вероятней всего, является самым большим в истории человечества. Он настолько масштабен, что экспонировать его – задача, подобная войсковой операции. Доставку сюда зрителей планировали с участием итальянской железной дороги и одного из национальных автоперевозчиков. Вдоль всей очереди и в протяжении всего, собственно, объекта вытянулись цепью спасатели, которые раздавали проходящим воду или просто водичкой спрыскивали, чтоб удар не хватил от жары и маловысокохудожественности. Знаменитый Кристо назвал свое творение «Плавучий пирс»: сооружение это соединило города Сульцано и Монте Изола, отстоящие друг от друга на 4,5 километра.

Фиорелло Турла, мэр г. Монте-Изола:

Если о цифрах, то за несколько дней у нас здесь побывало полмиллиона человек. Если так пойдет и дальше, думаю, за неделю миллион гостей мы примем!

Понтоны были вполне обыкновенными, армейского образца. Но Кристо обил их замечательным оранжевым ситчиком. Возможностью прогуляться «плавучим пирсом» человека награждают после многочасового стояния в очереди. Катарсису долгое ожидание совсем не помеха.

Посетитель:

Да, безусловно, впечатляет! Оно такое большое и желтое! Наверное, много времени ушло на то, чтобы эту штуку соорудить.

Кристо знаменит своими перфомансами: в 95-м он натянул гигантский чехол на берлинский Рейхстаг, в 2005-м украсил пластиковыми воротами 37-километровую дорожку в нью-йоркском Централ Парке. Примечательно, что здесь, в Изоло, он деньги не зарабатывал, а тратил: «Плавучий пирс» стоил создателю 16 миллионов евро. Ну да ничего, репутация выдающегося акциониста упрочилась, и теперь он сможет зарабатывать привычным образом: спрячет в картонку Капитолий в Вашингтоне или завернет в бумагу Великую Китайскую стену.