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Джонни Деппа уберут из «Пиратов Карибского моря»

19 июня 2017 17:03
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Новости США. Следующий фильм из серии «Пиратов Карибского моря» планируют делать без персонажа Джонни Деппа – капитана Джека Воробья.

Пятый фильм франшизы вышел на экраны в мае этого года и показал самые низкие кассовые сборы в серии. Продюсеры считают, что вина этого провала – Джонни Депп. Актер, на фильмы которого раньше ходили толпы, в последние годы превратился в объект для шуток и издевательств и больше не может обеспечивать картинам достойные сборы.

Студия Disney хочет освежить историю и использовать для этого Каю Скоделарио и Брентона Туэйтса, которые неплохо зарекомендовали себя в последнем фильме серии.

О том, как авторы фильмов выведут из истории Джека Воробья, студия пока не сообщает.

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# Звезды # Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джонни Депп

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