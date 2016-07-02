Где в коровах следует искать золото?

Индийские учёные забили баки пресловутым британским. В Гуджарате нашли ионизированное золото в моче местных коров. Этому открытие найдено 1000 и 1 народохозяйственное применение. Ну а главное – священная панча-гавья оказалась ещё и драгоценной, поскольку замешена на золоте.

Наука и религия разделились совсем недавно. Да ещё лет 300 тому назад они друг другу совсем не противостояли: тот же Ньютон занимался себе физикой, а при этом писал пухлые теологические трактаты и увлекался каббалой. Индийские ученые успешно движутся вослед основоположнику: они через анализ возвращаются к синтезу знания и веры.

Причём «анализ» – это в самом примитивном медицинском смысле анализ, только что забор исследуемого вещества произведен у коров.

Итак, в штате Гуджарат, что на западе страны, исключительно развито молочное животноводство. Авторы сенсационного исследования занимались изучением коровьей урины последние семь лет. И вот, научное усердие принесло, наконец, преизобильные плоды.

Б.А. Голакиа, глава департамента биотехнологий агроуниверситета г. Джунагадха:

Мы взяли образцы и изучили их в лаборатории. В ходе исследования обнаружилось, что на каждый литр вещества приходится от 10 до 30 миллиграммов золота в виде свободных ионов. Количество менялось, но золото было во всех образцах!

Корова в Индии – священное животное издревле, но только сейчас власти приступили к юридическому определению её статуса. В течение последнего года коровьи бунты бушевали в десятках регионов страны. За говядину резали, жгли, люто мучили, и далеко не всегда полиция умела быстро навести порядок и спасти убиваемых.

Последний скандал такого рода случился на днях: двоих курьеров с парным мясом поймали и заставили вкусить панча-гавью.

Для мусульман это надругательство, после которого можно лезть в петлю. А у индуистов это что-то вроде миро, такая же святыня. Панчагавья, которой причащаются, готовится из пяти священных продуктов: молока, сметаны, масла, коровьей мочи и коровьих лепешек. Но прежде святость этого причастия лишь верой обеспечивалсь. Теперь же выясняется: панча-гавья на золоте замешана, а потому полезна не одной душе, но ещё и телу.

Мансукх Суваджайя, животновод:

Чем больше в организме человека золота, тем он бодрее и крепче. Люди дольше остаются молодыми, дети у них рождаются здоровенькими. Золото укрепляет иммунитет. Не иначе, Господь о нас позаботился, добавив этот благородный металл во все коровьи физиологические жидкости!

Прославленные Интернетом британские ученые с серьезным видом занимаются чепухой. Индийские ученые, напротив, возятся с чепухой во имя мира и социального прогресса в самой большой демократии планеты. В июле появится в Индии министерство коров. Соответствующее предложение внесено в парламент и готовится к утверждению премьер-министром.

Извне индийская коровья проблема кажется легковесной. На самом же деле речь идет о судьбах миллиарда человек, об их, разноплеменных и разноверных, способности ужиться вместе.

Для мира в Индии, между тем, нынешнее открытие коровьего золота значит очень много: у властей появились не только религиозно-идеологические, но так же рациональные основания закрепить в законодательстве исключительный статус этих животных. А это позволит и погромщиков утихомирить, и мусульманам-резникам обозначить пределы, переходить которые категорически нельзя.