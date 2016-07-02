Отчего в Чили гамбургер превратился в орудие преступления, а фастфуд – в наказуемый порок?

Государство есть, конечно, аппарат насилия. Но впервые в истории ему найдено такое изощрённое применение. Чилийские власти обратили этот аппарат на понуждение сограждан к питанию здоровому и разумному. Фаст-фуд в Сантьяго приравняли к курению, а бургеры – к табаку.

Общенациональная диета введена здесь законом.

За попытки слезть с диеты ещё не сажают, но уже наказывают полновесным песо.

Надо сказать, это должно было случиться. Но никто и предположить не мог, что прекрасный новый мир предстанет пред нами так скоро и в таких радикальных формах. Заграница – она вообще потусторонняя вселенная и воплощение наших мечтаний о загробном рае. Даром, что ли, главное рассуждение приехавшего оттуда: у них все правильно устроено, не то, что у нас. И вообще, англичане ружья кирпичом не чистят.

А чилийцы – ещё и наши антиподы, то есть почти инопланетяне. В общем, данной революции сам бог велел случиться именно там. Пока обычное правительство пробует залезть гражданину в карман, чилийское норовит забраться прямо в желудок. В стране установили жесточайшие ограничения, даже, почитай, запрет, на все виды так называемого «джанк-фуда» (или иначе – мусорной еды).

Кармен Кастийо, министр здравоохранения Чили:

Среди стран Латинской Америки мы – лидеры по распространенности болезненных форм ожирения. Выбор стратегии борьбы с этой опасностью для нас крайне важен. И наш президент прилагает все силы к достижению здесь успеха.

Среди чилийцев много метисов, а у таковых есть физиологическая особенность: они склонны к полноте много более, чем породившие их индейцы или европеоиды.

Страна эта много благополучнее других государств континента, и голода здесь не знают. В итоге у 20% граждан – ожирение, причём достигшее болезненных степеней. В итоге каждая десятая смерть бывает вызвана хворями, спровоцированными излишним весом. И если с курильщиками позволительно разговаривать языком запретов и высоких цен, то почему бы не применить то же для общения с толстяками – для их же пользы, конечно?

Мишель Бачелет, президент Чили:

Мы решились на подлинно беспрецедентные шаги. Таких суровых ограничений нет больше ни в одной стране мира. Мы принимаем комплексные меры. То есть не просто бирки на еду лепим и не только рекламу ограничиваем. Политика правительства имеет целью спасти как можно больше граждан от ожирения и кардинально переменить рацион чилийцев!

Все фаст-фуды страны будут впредь снабжать еду кричащими запретительными наклейками и предупреждениями.

Это касается и гамбургеров в ресторане, и шоколадных яиц в магазине. Любой продукт, в 100 граммах которого более 275-ти калорий, станет продаваться в специальной упаковке тревожного оранжевого цвета с указанием крупными буквами: «Здесь опасно много жиров и килоджоулей!».

То же – с напитками, в которых содержится сахар. Нездоровая пища запрещена в школах и дошкольных учреждениях. Всюду, где питаются дети, должен быть оборудован фонтанчик с питьевой водой, чтобы у ребенка был выбор. И чтобы при необходимости младенца можно было наставить на путь правильного питания отеческим подзатыльником.

Константа Сан-Мартин, учитель:

Школьная столовая наша идет далеко впереди правительства. У нас уже кормят здоровой пищей: яйцами, салатом, сухофруктами. Хотя полностью от сладких газировок ещё не избавились.

Школьница:

Здоровая пища – она не только вкуснее: она помогает мне правильно расти. Здоровая еда кости укрепляет и мозгу энергию дает, чтобы учиться лучше!

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, сегодня переедание уносит больше жизней, чем голод. Такое случилось впервые за многотысячелетнюю историю цивилизации.

Про курение и разговора нет: при всей его вредоносности, оно наносит много меньше ущерба, чем неправильное питание либо дефицит еды.

По всем приметам, лет через 20 современные фильмы будут смотреть с таким же ощущением неуюта, с каким мы смотрим картины 70-х, где дымили все и всюду. Скоро на экранах черными заплатами будут прикрывать срамную еду, а не то, что прикрывают сейчас. Цензурное каше и без того давно сползает, но кто мог предположить, что с людских тел – да на гамбургеры?