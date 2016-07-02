Прямой эфир

Кутюрье, который спасает жизни: пуленепробиваемые костюмы Мигеля Кабайеро

02 июля 2016 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Искусство Мигеля Кабайеро из Колумбии много полезнее живописи Баскиа и перформансов Кристо. Хотя практичность, конечно, любому художеству только в упрек. Но Кабайеро спасает жизни, а в этом ему среди богемы соперников нет, там слово «польза» – суть ругательство. Колумбиец не просто кутюрье: свои костюмы он делает пуленепробиваемыми.

Мигель Кабайеро, кутюрье:
Я шью блейзеры, футболки, рубахи «гуаябера», шерстяные жакеты, спортивные куртки. А ещё – кафтаны, туники, френчи для индийских сенаторов. Я легко одену человека любых доходов в костюм любимой им эпохи!

От калибра в 9 миллиметров туника или футболка защищает прекрасно. За «конфекцией от кабальеро» – очереди выстраиваются. Причём не из легкомысленных хипстеров, но из солидных господ. Колумбиец обшивает мексиканские парламент и правительство в полном составе, большинство нефтяных шейхов, индонезийский и филиппинский олигархат.

За 21 год существования фирмы Кабайеро обшил миллион человек. И если опасения его клиентов были хоть сколько-нибудь оправданы, он, выходит, спас миллион жизней. И хотя такой легкомысленный костюм стоит 7-8 тысяч, а не миллионов, он, безусловно, относится к произведениям высокого искусства.

# Мировая мода # Мода # Мигель Кабайеро

Другие новости рубрики

Все новости
Офисный стиль: строгие прямые силуэты, сдержанная цветовая гамма, минимум декора, деликатность в аксессуарах
07 июня 2016 10:48

Офисный стиль: строгие прямые силуэты, сдержанная цветовая гамма, минимум декора, деликатность в аксессуарах

Новая коллекция купальников «Милавица»: яркий, спортивный шейп, нежная и утонченная классика
30 мая 2016 10:39

Новая коллекция купальников «Милавица»: яркий, спортивный шейп, нежная и утонченная классика

Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?
19 мая 2016 11:17

Что объединило белорусский бренд «Mark Formelle» с творчеством художника Анны Силивончик?