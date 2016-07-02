Кутюрье, который спасает жизни: пуленепробиваемые костюмы Мигеля Кабайеро

Искусство Мигеля Кабайеро из Колумбии много полезнее живописи Баскиа и перформансов Кристо. Хотя практичность, конечно, любому художеству только в упрек. Но Кабайеро спасает жизни, а в этом ему среди богемы соперников нет, там слово «польза» – суть ругательство. Колумбиец не просто кутюрье: свои костюмы он делает пуленепробиваемыми.

Мигель Кабайеро, кутюрье:

Я шью блейзеры, футболки, рубахи «гуаябера», шерстяные жакеты, спортивные куртки. А ещё – кафтаны, туники, френчи для индийских сенаторов. Я легко одену человека любых доходов в костюм любимой им эпохи!

От калибра в 9 миллиметров туника или футболка защищает прекрасно. За «конфекцией от кабальеро» – очереди выстраиваются. Причём не из легкомысленных хипстеров, но из солидных господ. Колумбиец обшивает мексиканские парламент и правительство в полном составе, большинство нефтяных шейхов, индонезийский и филиппинский олигархат.

За 21 год существования фирмы Кабайеро обшил миллион человек. И если опасения его клиентов были хоть сколько-нибудь оправданы, он, выходит, спас миллион жизней. И хотя такой легкомысленный костюм стоит 7-8 тысяч, а не миллионов, он, безусловно, относится к произведениям высокого искусства.