Особенности белорусской народной кухни и мастер-класс от шеф-повара Вадима Пархановича

Домашние колбасы, клецки, затирка. Наша белорусская кухня – одна из самых вкусных и разнообразных на континенте. Она сочетает в себе рецепты из мяса, овощей, бобовых, грибов, рыбы, молочных продуктов, ягод и приправ – все натуральное и сытное. Кухня наших предков сформировалась под воздействием природных условий, активного земледелия и использования продуктов собственного производства.

Со времен Великого княжества Литовского в национальной кулинарии тесно переплелись славянские, балтийские, еврейские, немецкие корни, что привнесло в народную кухню свои изюминку и сделало ее уникальной. Гастрономические традиции были у каждого сословия, оттого кухня была разной: крестьянская и мещанская, шляхетская и магнатская. Простая и утонченная.

Сегодня вместе с шеф-поваром Вадимом Пархановичем вспомним и приготовим старинные белорусские блюда: фаршированный картофель и молочный суп с лакшинами.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Мы берем картошку очищенную и достаем сердцевину. Добавляем в фарш черный перец, соль и обжаренный лучок репчатый. Все это перемешиваем и начиняем нашу картошку. Сейчас будем обжаривать нашу картошку. Обжариваем до золотистой корочки и после этого запекаем, ставим на 20 минут на 200 градусов.

Минчуки раньше потребляли мало мяса, популярностью пользовалось лишь соленое сало со шкуркой. На столах бывало вяленое мясо. У шляхты в XVIII-XIX веках спросом пользовалась говядина и баранина, а свинину начали готовить лишь в середине XIX века. Хитовым мясным блюдом были зразы – отбитые тонкие куски мяса с закрученной начинкой: жареным луком, курагой, черносливом.

Любили белорусы и веращаку – кусочки жареного или тушеного мяса, колбасы или ребрышек в густом мясо-мучном соусе. Ее можно было есть с блинами, тогда блюдо называлось мочанкой. Среди распространенных мясных блюд были бигос (мясо, тушеное с капустой), колдуны (тогда аналог современным пельменям и вареникам), мясной пирог смажня.

Мясные деликатесы издавна подавали с различными соусами, например, сметанным с луком и шкварками, тмином и черным перцем.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Иностранцам нравятся драники, колдуны вилейские и в основном колбасы. Если это касается десерта, то сырники.

Пока готовится наша картошка, мы готовим быстро малосольные огурцы. Отрезаем у огурцов хвостики, разрезаем на четыре части и складываем в контейнер. После этого нарезаем укроп и чеснок, добавляем к нашим огурцам. Добавляем две ложки соли и заливаем это все кипяченой охлажденной водой. Закрываем крышечкой и все это сильно трясем. Мы закончили и оставляем на 5-7 минут.

Беларусь славится своей молочной продукцией, а вот раньше наши предки употребляли мало молока, надои были небольшие. Но с развитием молочного хозяйства в конце XIX века начали массово производить сычужные сыры и в национальной кухне появились новые блюда.

Можно сказать, что популярный сегодня чизкейк вовсе не европейский и не американский десерт, а наш, славянский. Белорусы издавна готовили творожный пирог и сырники – прототипы чизкейка.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Второе блюдо – суп молочный с лакшинами. Мы берем крахмал, добавляем водичку. Добавляем соль, сахар. И теперь мы жарим блинчики с полученной массой без масла, без яйца. В это время мы ставим водичку, добавляем соль, сахар. Когда вода закипит, мы добавляем молоко, доводим до кипения и нарезаем Лакшины, добавляем в суп. И еще провариваем две минуты. И вот наш молочный суп с лакшинами готов.

Белорусская кухня отличается довольно сложной и длительной обработкой продуктов. Тушение, томление, запекание, варка, бланширование, жарение – эти приемы могут чередоваться в одном рецепте. Драники, колдуны, пызы, картофельная колбаса, бабка. Белорусская кухня славится богатым ассортиментом блюд из картофеля. Он появился на наших столах в XVIII веке и стал основой национальных блюд.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Остается пять минут, мы достаем нашу картошку и заливаем ее сметанкой. После этого ставим ее запекать еще на пять минут. Наша картошечка готова. Перекладываем на тарелку и добавляем огурчик. Наше блюдо готово.

Грибы белорусы в основном сушили. Сладости заменяли сладкими напитками: ягодными киселями и морсами, клюквенными, черничными, брусничными пирогами. Традиционные рецепты морса и кваса доступны и современным хозяйкам.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Клюквы 300 г на трехлитровую банку, 300 г сахара. Закипятили воду, бросили клюкву. Блендером перебиваем ягоды, потом процеживаем и разливаем. Остужаем в холодильнике.

Для хлебного кваса нам понадобится хлеб темный. Мы его выжариваем без масла, высушиваем и выжариваем, чтобы он был черный. Кипятим воду, добавляем хлеб, и сутки он стоит с водой, после чего процеживаем, добавляем сахар и дрожжи. Он стоит еще день. После этого добавляем туда мед и сахар, изюм и разливаем по баночкам.

Во многих национальных блюдах используются различные виды муки: овсяная, гречневая, гороховая, ржаная. Причем мука была не только основным ингредиентом для лепешек, блинов, оладьев, но и добавкой-загустителем для супов. Тесто в Беларуси издревле замешивали без дрожжей.

Особая гордость национальной кухни – традиционный белорусский хлеб, который выпекается из ржаной муки без дрожжей на специально выращенной закваске. Полезно и вкусно. Нередко хлеб выпекался на «подушке» из листьев березы, дуба. В выпечку любили добавлять тмин и семечки.

Существовало и много рецептов овощных блюд. Например, суп жур на основе овсяного отвара, жидкий суп из крупы и овощей, морква (суп из моркови), гарбузок (суп из тыквы).

С 27 июня по 3 июля в Минске проходит десятая по счету Неделя белорусской кухни. Так что поспешите попробовать вкуснейшие национальные блюда.

В 103 заведениях столицы можно заказать закуску из сельди с картофелем, огуречный холодник, пызы с мясом, а также клецки по-деревенски. Из напитков подают медово-березовый напиток, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

После проведения Недель белорусской кухни многие блюда появляются в основных меню кафе и ресторанов столицы. Все эти блюда будут приготовлены по единому рецепту вне зависимости от уровня заведения. Цены везде одинаковые. Смачна вам есцi!