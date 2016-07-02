К юбилею ГАИ: интервью с временно исполняющим обязанности начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергеем Руденко

Новости Беларуси. Тему этого выпуска программы «Большой город» на СТВ долго выбирать нам не пришлось. Госавтоинспекция страны отмечает юбилей, ей – 80 лет. Предполагаем, что кто-то скривился, вспомнив, как был наказан сотрудником ГАИ за такое «мелочное» нарушение ПДД, за которое отдал такой большой штраф. Или когда бежал спасать неправильно припаркованную машину. Да, это неприятно, но в их работе нет такого понятия – «нарушил», но не совсем. Короче, у каждого свое отношение к людям с полосатым жезлом.

Но давайте признаемся себе честно – они нам необходимы, без них сегодня немыслима наша такая мобильная жизнь. Эти люди для большого города делают большое дело. Они первые приезжают, чтобы помочь разрулить неприятную дорожную ситуацию. Они круглосуточно несут службу, чтобы мы могли целыми и здоровыми вернуться домой.

Что же это такое – столичная ГАИ? Кто имеет право носить форму инспектора, и проверяют ли их самих на знание правил дорожного движения? Ведущий программы «Большой город» на СТВ пообщался с Сергеем Руденко, временно исполняющий обязанности начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома.