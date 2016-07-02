Свинцом и порохом: как лечат от наркозависимости на Филиппинах?

На Филиппинском архипелаге с 30 июня президентствует человек, который умеет творить чудеса. Родриго Дутерте почти победил наркопреступность и даже умеет избавлять от наркозависимости. Так же, как французские короли от золотухи: наложением рук, взглядом и, наконец, просто тихим беззлобным словом.

Есть подозрение, что филиппинский президент Дутерте скоро обретёт всепланетную славу. Вот только, наверное, двойственную: это когда с экранов и с газетных листов талдычат, что человек плох, а зрители-читатели этим гипнотическим повторениям верить отказываются.

Этот человек только 30 июня вошел полновластным хозяином в свой новый кабинет, а наркоманию и наркопреступность в стране уже практически победил.

В городах и весях стомиллионной страны выстраиваются очереди перед полицейскими участками. Вот, в столичном районе Давао изобличили себя 145 наркоманов и пушеров, только что наручники на себе не сами защелкнули.

Арестанты:

Президент Дутерте сказал, что не знает милосердия ни к наркоманам, ни к уличным торговцам наркотиками. А жить, знаете ли, хочется!

Я на работу устроюсь, если отпустят, а с наркоторговлей завяжу!

Избрали Дутерте 9 мая, и вот прошло с той поры полтора месяца. Полиция столицы буквально на следующий день начала облавы в притонах. Даже не приказу повинуясь, но только рекомендации не вполне еще президента. Кем-то был отдан приказ проявлять «нулевую терпимость» и снизить порог применения оружия.

Собственно, о приказе газетчики только догадываются, питаясь слухами. За язык никто полицейское начальство не поймал,а у подчиненных никто карательных рескриптов на бумаге не видал.

И, однако, к настоящему моменту в облавах погибло 58 наркоманов и наркоторговцев.

Просто мор какой-то на них напал. Самым опасным занятием вдруг стало то, что недавно либо золотом обеспечивало, либо сон золотой навевало.

Эдгардо Тинио, комиссар полиции Кесон-Сити:

Наша цель – вместе с местными властями, деревенскими старостами, спасти из наркопритонов как можно больше людей. Смею уверить, это не мимолетная кампания, а война на истребление. Жизни мы преступникам не дадим!

Дутерте набрал на 6 миллионов голосов больше, чем соперник. Причем он ещё до выборов сделал то, что ставит обычно крест на карьере политика: объявил войну медиа. Обычно искатель голосов стелиться перед газетчиками должен. А этот кандидат испортил с ними навсегда отношения: гвоздил за продажность, за слюнявый гуманизм, когда из опасения пролить каплю крови эту кровь проливают ведрами. В ходе интервью репортер возмутился обещаниями Дутерте за наркотики убивать без суда и не особенно увлекаясь следствием. Кандидат в президенты вспылил.

Родриго Дутерте, президент Филиппин:

Один тот факт, что вы – журналист, вас от убийцы на улицы не защитит. Быть сукиным сыном – это не бронежилет!

На Филиппинах наркоманов больше, чем в любой другой стране Юго-Восточной Азии. Почти 3% взрослого населения.

Найти здесь человека, который не пробовал бы амфетамин, практически невозможно. Каждые пять лет наркоманов становится больше на миллион душ. При том, что из миллионного призыва любой прошлой пятилетки уже отдало богу души большинство.

Наркотики на Филиппинах стало купить проще, чем мороженое. Для сладкого льда холодильник нужен, а пьянящий амфетаминовый лед в пакетиках у продавцов не залеживался. В общем, за то, чтобы вывести общество из пьянящего сна, с остервенением взялась полиция. Теперь, став в четверг полновластным президентом, вычистить из начальства верховных наркоуправителей должен, как обещал, Дутерте.

Ранджит Райе, политолог, профессор филиппинского университета:

Его резкость, его мачизм – это, конечно, во многом игра. Хотя он харизматичен, верит в свое призвание и готов нести тяжкий крест. Избиратели это чувствуют, потому и голосовали за него. Преступность лишается прокровителей в правительстве, полиции, в местных администрациях. Обещания, похоже, он держать умеет, и, думаю, нас ждет интересный эксперимент. Его идеология – это здравый смысл и честность. Такого политика наша страна ещё не знала, и за рубежом таких не припомню. Мне самому любопытно – что у него выйдет?

У Филиппин есть полдюжины взаимопереплетшихся проблем. Партизанщина: на одних островах левацкая, на других – исламистская. Стоили они стране 150 тысяч жизней.

Филиппины – самая бедная страна региона.

Подушевой ВВП будет пониже в Индонезии, но из-за социального расслоения филиппинские процент бедных и нищета совершенно вопиющи. От бедности люди бегут сломя голову. Даром ли, няньки-филиппинки знамениты от Нью-Йорка до Москвы, а руками филиппинцев-строителей сооружены все небоскребы аравийских нефтяных шейхов.

Наконец, если хотите знать, что такое 9-й круг ада для дорожного полицейского, – приезжайте в Манилу.

Этот город является абсолютным безраздельным чемпионом планеты по продолжительности и топографическому масштабу уличных пробок. С большим отставанием дальше следуют Рио, Сан-Паулу, Джакарта. А между тем, это затруднение Дутерте уже почти решил. Вдруг обнаружилось, что во исполнение обещания ещё только будущего президента сделать дороги проезжими, всё немедленно нашлось. Только наладить массовый ликбез для граждан ещё не успели, но и тут обещают справиться.

Эльвира Медина, президент Национального центра безопасности путей сообщения:

Составные части проекта – планирование, дополнительные ресурсы, беспощадность к нарушителям. И обучение, серьезное и всеобщее. Как для пассажиров, так и для организаторов движения!

Борьба с наркоторговлей на Филиппинах организована не шибко-то и оригинально. В Таиланде вышло 15 лет тому нечто подобное же. Тайское королевство упиралось северо-западной границей в знаменитый Золотой Треугольник, где еще Пол Пот наркотрафик налаживал.

В Таиланде не было на торговцев зельем управы: суды возились с ними долго, давали мало, полиция пушеров вообще не замечала. Внезапно на наркоторговцев напал мор: повадились они, от боссов до шестерок, свинцом питаться да помирать. Уж больно пули плохо переваривались. Причём пули были неизвестно чьи. И теперь королевство про наркотики забыло. Разве что иногда лихого туриста приходится к казни приговорить.

Дутерте ведет Филиппины тем же путем, и так же остаётся к глух к причитаниям о милосердии к оступившимся.

Нелегко ему придется: популистом он уже объявлен. Скоро провозгласят тираном и примутся полоскать во всех газетах, от «Вашингтон Пост» до последней австралийской районки. Но за результатами его деятельности следить будет любопытно: рационализм в качестве управленческой идеологии, по нынешним временам, штука редкая. Правда, слишком немолод Дутерте: 71 год ему.