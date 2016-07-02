2 июля возле Дворца спорта отмечают День вышиванки

Новости Беларуси. «День вышиванки» проходит 2 июля в Минске. На площадке у Дворца спорта с самого утра город мастеров. Здесь можно найти эксклюзивную одежду с национальным орнаментом. Кроме того, проходят мастер-классы по изготовлению изделий из соломки, глины и дерева.

Анна Виленцевич:

Приехала посмотреть на день вышиванки, на наши белорусские традиции, на наши белорусские наряды. Потому что сегодня представлены наряды из каждой области, из каждой глубинки, из каждого маленького региона.

Лилия Фёдорова, ремесленник:

Рукодельницы, особенно – вышивальщицы, мы так давно ждали этого праздника славянского у нас в Беларуси. И очень рады, поздравляем всех! На белорусском льне я вышила мешочки для даров природы. Можно использовать для ароматических, целебных трав. И одновременно он является обережным.

И менее получаса остается до арт-парада. Сотни юношей и девушек пройдут по проспекту Победителей в майках, сорочках и рубашках с национальным узором. В программе праздника — концертная программа с участием звезд эстрады, дефиле моделей в костюмах с элементами вышиванки, а также рыцарские турниры, игры и конкурсы.

На протяжении дня будет работать город мастеров и боди-арт салон. Заключительным мероприятием станет дискотека Disсo-folк «Вышыванка.by» и творческий конкурс «Битва диджеев», сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.