Профессия – спасать. Чем запомнился парад в честь Дня пожарной службы в Минске?

Новости Беларуси. Пожарной службе Беларуси исполнилось 169 лет. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства поздравил глава государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Центральной точкой торжества в Минске стала площадка у Дворца спорта. Стартом послужил парад техники и сотрудников. Более 40 единиц машин, в том числе раритетных моделей, проехали по проспекту Победителей. В течение дня были открыты интерактивные выставки, также прошло показательное выступление спасателей-водолазов и парашютистов-десантников.

Утро на площадке у Дворца спорта началось торжественно. Шествие девяти парадных расчетов численностью более 450 человек заполнило проспект Победителей. Во главе колонны – курсанты Университета гражданской защиты, из стен которого вышло не одно поколение спасателей. Тех, кто ежеминутно готов принять вызов судьбы и природы.

Андрей Мартинович, начальник караула пожарно-аварийной спасательной части № 2 Фрунзенского района:

Служба в органах и в подразделении моя началась в 2009 году. Тогда я был еще курсантом командно-инженерного института, ныне Университета гражданской защиты. Самая трудная задача для меня, как и в любой профессии, – это работа с личным составом. Ты должен к каждому человеку прислушиваться. Должен быть ему как братом, так и папой, можно так сказать. Воспитывать его, входить в его жизненные ситуации. Конечно же, воспитывать в нем дух патриотизма и профессионализма.

Вслед за знаменной группой университета шли спасатели в форме пожарных разных эпох. Вплоть до ездовых верхом на лошади. Раньше без сирен и тревожных огней именно всадник предупреждал людей, что огнеборцы спешат на место ЧП. В хронологическом порядке – от раритета к современным моделям – проследовала и парадная колонна техники. Вадим Синявский рассказал об отечественном оборудовании МЧС. Подробности здесь.

Рассмотреть спасательную технику с самых изобретательных ракурсов сегодня смогли все, кто пришел отметить праздник пожарной службы на одной из главных площадок Минска. Юные гости включали сирену и уверенно чувствовали себя за рулем. Самые отважные поднимались на несколько метров над землей, держась за спасательные тросы. Все – под руководством специалистов. Возможно, уже в этот день в заинтересованных лицах мы могли рассмотреть будущих героев.

У меня сын очень интересуется пожарной техникой, всей этой тематикой, поэтому ради него приехала, еле добудилась. Поэтому основную часть мероприятия пропустили, но машины пришли посмотреть. Очень много людей, все радостные, веселые. Много людей в форме. Это радует, что они есть.

Роман Окуневич, пожарный аварийно-спасательной службы № 23 Минска:

У меня отец в МЧС проработал 25 лет. Нет ничего достойнее и почетнее этой профессии, я считаю. Когда человек отдает свою жизнь ради спасения других. Это высшее благо.

Самым ярким воспоминанием дня стал парад водной техники и показательное выступление водолазов на акватории реки Свислочь. Водные мотоциклы и водометные ботинки, демонстрация навыков, а после – вертолеты. Поднятые брызги не распугали публику, напротив, привлекли внимание к небу, где после появились парашютисты-десантники. «Только на ощупь». Как работают водолазы МЧС Беларуси? Читайте здесь.

Примерить защитный костюм спасателя также предлагали гостям площадки. Боевая форма пожарного только без обмундирования весит около шести килограммов. Добавить к этому специальные средства защиты – и вес становится в разы больше. Сколько весит форма спасателя МЧС? Ответ вас удивит. Читайте здесь.