Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Чрезвычайные ситуации не меняются с годами. К сожалению, технологический процесс развивается так, что сегодня, завтра и через определенное время впереди нас будут ждать определенные катаклизмы. Министерство оснащено самой современной техникой для спасения наших граждан. И самое приятное, что это наш белорусский производитель. Мы имеем все на вооружении, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи.