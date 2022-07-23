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Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»

23 июля 2022 11:55
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Новости Беларуси. Праздник с размахом отмечают на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»-1

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:  
Чрезвычайные ситуации не меняются с годами. К сожалению, технологический процесс развивается так, что сегодня, завтра и через определенное время впереди нас будут ждать определенные катаклизмы. Министерство оснащено самой современной техникой для спасения наших граждан. И самое приятное, что это наш белорусский производитель. Мы имеем все на вооружении, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи.  

Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»-4

Как отметил глава спасательного ведомства Беларуси, несмотря на кризисные ситуации и санкции, недостатка в спецтехнике нет. Белорусские производители без проблем поставляют оборудование в подразделения.  

Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»-7

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# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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