Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»

Новости Беларуси. Праздник с размахом отмечают на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник с размахом отмечают на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Чрезвычайные ситуации не меняются с годами. К сожалению, технологический процесс развивается так, что сегодня, завтра и через определенное время впереди нас будут ждать определенные катаклизмы. Министерство оснащено самой современной техникой для спасения наших граждан. И самое приятное, что это наш белорусский производитель. Мы имеем все на вооружении, чтобы выполнить поставленные перед нами задачи.
Как отметил глава спасательного ведомства Беларуси, несмотря на кризисные ситуации и санкции, недостатка в спецтехнике нет. Белорусские производители без проблем поставляют оборудование в подразделения.