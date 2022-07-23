В Афинах +39°С, в Вильнюсе +20°С. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 июля

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +34 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +34 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +30 °С, будет солнечно. В Риме +35 °С, также ясно. В Мадриде воздух прогреется до +39 °С, без осадков.
В столице Болгарии +38 °С, будет дождливо. В Анкаре +29 °С, солнечно. В Афинах солнечно и +39 °С.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +22 °С, пройдет дождь. В Вильнюсе +20 °С, также не обойдется без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут +25 °С.
В Киеве синоптики обещают +30 °С, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +29 °С, будет ясно.
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