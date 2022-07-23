«Только на ощупь». Как работают водолазы МЧС Беларуси?

Открыл торжество парад техники и подразделений спасательного ведомства. В колонне более 40 машин от раритетов до современных моделей, а также девять парадных расчетов. Одним из самых ярких моментов дня стал парад плавательной техники. На акватории Свислочи прошло показательное выступление поисково-спасательной службы.

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы МЧС Беларуси:

Очень и очень высокий отбор, высокие требования к физическому состоянию, морально-психологическим качествам водолазов. Но самое главное качество – это спокойствие. Паника и водолазная служба – это, будем говорить, им не по пути. По сложности работы определяются уже непосредственно на месте, но, к сожалению, наши водоемы Республики Беларусь осложнены тем, что видимости у нас нет. Нашим ребятам приходится работать только на ощупь.

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