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«Только на ощупь». Как работают водолазы МЧС Беларуси?

23 июля 2022 12:01
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Новости Беларуси. Праздник с размахом отмечают на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыл торжество парад техники и подразделений спасательного ведомства. В колонне более 40 машин от раритетов до современных моделей, а также девять парадных расчетов. Одним из самых ярких моментов дня стал парад плавательной техники. На акватории Свислочи прошло показательное выступление поисково-спасательной службы.  

«Только на ощупь». Как работают водолазы МЧС Беларуси?-1

Олег Степук, начальник центра водолазно-спасательной службы МЧС Беларуси:  
Очень и очень высокий отбор, высокие требования к физическому состоянию, морально-психологическим качествам водолазов. Но самое главное качество – это спокойствие. Паника и водолазная служба – это, будем говорить, им не по пути. По сложности работы определяются уже непосредственно на месте, но, к сожалению, наши водоемы Республики Беларусь осложнены тем, что видимости у нас нет. Нашим ребятам приходится работать только на ощупь.  

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# МЧС Беларуси

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