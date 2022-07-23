Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?

В воскресенье, 24 июля, ожидаются дожди. Местами сильные, с грозами. Температура воздуха ночью составит +14…+20 °С. А днем будет колебаться от +19 °С по северо-западу, до +30 °С по юго-востоку республики. В понедельник, 25 июля, также пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. При этом ночью температура воздуха составит +11…+17 °С, а днем по республике ожидается +20...+27 °С. Во вторник, 26 июля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха составит от +10 °С до +16 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а по юго-западу до +30 °С. В среду, 27 июля, очередной атмосферный фронт с Западной Европы принесет новую порцию дождей. При этом сохранится теплая погода с температурным фоном около климатической нормы и на 1-4 °С выше нее.

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