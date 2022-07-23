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Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?

23 июля 2022 16:30
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В Беларусь наконец вернулось летнее тепло. Но не спешите радоваться, а держите наготове зонтики. Следующая неделя принесет осадки, рассказали в программе «Плюс-минус».

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-1

В воскресенье, 24 июля, ожидаются дожди. Местами сильные, с грозами. Температура воздуха ночью составит +14…+20 °С. А днем будет колебаться от +19 °С по северо-западу, до +30 °С по юго-востоку республики. В понедельник, 25 июля, также пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. При этом ночью температура воздуха составит +11…+17 °С, а днем по республике ожидается +20...+27 °С. Во вторник, 26 июля, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ночью температура воздуха составит от +10 °С до +16 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С, а по юго-западу до +30 °С. В среду, 27 июля, очередной атмосферный фронт с Западной Европы принесет новую порцию дождей. При этом сохранится теплая погода с температурным фоном около климатической нормы и на 1-4 °С выше нее.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-4

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-6

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-8

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-10

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-12

Держите зонтики наготове – следующая неделя принесёт осадки. А ждать ли белорусам жару в конце июля?-14

В Афинах +39 °С, в Вильнюсе +20 °С. Погода в Европе на неделю с 25 по 31 июля – подробнее здесь.

 

 

 

 

 

 

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко

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