Сколько весит форма спасателя МЧС? Ответ вас удивит

У пожарных существует девиз: «Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Специфика работы спасателей не связана только с открытым пламенем: это деблокировка пострадавших при ДТП, ликвидация последствий химических аварий, а также спасательная работа на воде. На каждый случай есть спецформа.

Роман Окуневич, пожарный аварийно-спасательной службы № 23 Минска:

В служебной деятельности мы используем оперативную форму, которая сейчас находится на мне. Во время боевой работы мы надеваем боевую одежду с каской, со средствами защиты органов дыхания при необходимости, если мы работаем в непригодной для дыхания среде. Одежда при ликвидации в чрезвычайных ситуациях весит порядка шести килограмм – это сама боевая форма одежды. Но помимо этого мы берем ряд оборудования и снаряжения, которое дополнительный вес придает. Может достигать вплоть до 20-25 килограмм (непосредственно на нас может находиться).