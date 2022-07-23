Прямой эфир

Сколько весит форма спасателя МЧС? Ответ вас удивит

23 июля 2022 11:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник с размахом отмечают на площадке у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сколько весит форма спасателя МЧС? Ответ вас удивит-1

У пожарных существует девиз: «Прожить одну жизнь – спасти тысячи». Специфика работы спасателей не связана только с открытым пламенем: это деблокировка пострадавших при ДТП, ликвидация последствий химических аварий, а также спасательная работа на воде. На каждый случай есть спецформа.  

Сколько весит форма спасателя МЧС? Ответ вас удивит-4

Роман Окуневич, пожарный аварийно-спасательной службы № 23 Минска:  
В служебной деятельности мы используем оперативную форму, которая сейчас находится на мне. Во время боевой работы мы надеваем боевую одежду с каской, со средствами защиты органов дыхания при необходимости, если мы работаем в непригодной для дыхания среде. Одежда при ликвидации в чрезвычайных ситуациях весит порядка шести килограмм – это сама боевая форма одежды. Но помимо этого мы берем ряд оборудования и снаряжения, которое дополнительный вес придает. Может достигать вплоть до 20-25 килограмм (непосредственно на нас может находиться).  

Сколько весит форма спасателя МЧС? Ответ вас удивит-7

Читайте также:  

Александр Лукашенко поздравил спасателей МЧС с профессиональным праздником  

«Только на ощупь». Как работают водолазы МЧС Беларуси?  

Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определенные катаклизмы»  

# МЧС Беларуси # общество # Роман Окуневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»
23 июля 2022 11:55

Вадим Синявский: «Впереди нас будут ждать определённые катаклизмы»

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля
23 июля 2022 08:21

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля

Парад МЧС в Минске: что показывают спасатели?
23 июля 2022 08:06

Парад МЧС в Минске: что показывают спасатели?