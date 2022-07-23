Иван Кубраков: «Не дружить со спортом и работать в органах внутренних дел просто невозможно»

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Велопробег возглавили начальники УВД областей, все проехали 77 километров. Это люди, которые не занимаются велоспортом. То есть просто любители. Не дружить со спортом и работать в органах внутренних дел – просто невозможно. Это еще один шаг к сплочению наших коллективов. Ведь в органах внутренних дел можно обеспечивать безопасность, только чувствуя локоть друга, надежного друга. Если мы вспомним годы Великой Отечественной войны, то только сплотившись, советский народ победил в этой войне. Ну а мы постоянно находимся на передовой борьбы с преступностью, поэтому нам без сплоченной команды просто нельзя.