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Иван Кубраков: «Не дружить со спортом и работать в органах внутренних дел просто невозможно»

23 июля 2022 16:49
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Новости Беларуси. 77 километров за Великую Победу. Символичный велопробег 23 июля объединил правоохранителей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвует и Кубраков. Велопробег правоохранителей стартовал 23 июля

Иван Кубраков: «Не дружить со спортом и работать в органах внутренних дел просто невозможно»-1

Маршрут проходил через знаковые для каждого белоруса места. По пути участники велопробега посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина», а конечной точкой стала деревня Михалово. На берегу реки Ислочь состоялось торжественное открытие первого республиканского туристического слета МВД.

Иван Кубраков: «Не дружить со спортом и работать в органах внутренних дел просто невозможно»-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Велопробег возглавили начальники УВД областей, все проехали 77 километров. Это люди, которые не занимаются велоспортом. То есть просто любители. Не дружить со спортом и работать в органах внутренних дел – просто невозможно. Это еще один шаг к сплочению наших коллективов. Ведь в органах внутренних дел можно обеспечивать безопасность, только чувствуя локоть друга, надежного друга. Если мы вспомним годы Великой Отечественной войны, то только сплотившись, советский народ победил в этой войне. Ну а мы постоянно находимся на передовой борьбы с преступностью, поэтому нам без сплоченной команды просто нельзя.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кубраков

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