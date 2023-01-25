«Был обласкан властью, обществом, жил на неплохих деньгах». Как люди становятся государственными предателями?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим единство общества в Беларуси и милость к беглым. В гостях председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Если говорить о том, что за чьей-то персональной судьбой я наблюдаю, то есть такие люди, не буду называть имена. Мне интересны повороты людских судеб, как человек стал предателем. Был обласкан властью, обществом, государством, жил на неплохих деньгах в нашей стране, его лицо светилось на значимых культурных и политических мероприятиях, а потом предательство. И то, что они говорят сейчас, это интересно с точки зрения психологии предательства.

Григорий Азаренок, СТВ:

«Белая Русь» сможет предложить таким гражданам, если будет с их стороны заинтересованность, общественную полезную работу? Например, изучение истории.

Олег Романов:

Работу мы предложим всегда. За этим дело не станет. С учетом того, что пул наших проектов, акций и активностей очень широк, они варьируют в диапазоне от политических выраженных проектов, связанных с теми или иными формами участия в политическом процессе, до общегуманитарных задач, связанных с оказанием помощи социально незащищенным нашим гражданам, социальным группам, поэтому здесь проблему я не вижу. Вопрос в той стороне, в желании эту помощь попросить, прийти к нам в нашу страну с желанием честно жить и работать.

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