«Чем дальше от столицы, тем хуже дороги» – больше не актуально. Вот планы дорожников на 2023 год

Новости Беларуси. Народная примета «Чем дальше от столицы, тем хуже дороги» больше не актуальна. Глава государства на очередном совещании раскритиковал качество дорожного полотна в Минске и потребовал оперативно решить проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тема дорог и транспортного сообщения уже несколько лет подряд в топе обращений граждан по всей стране. От качества дорожного покрытия напрямую зависит комфорт водителей и пассажиров, безопасность движения и транспортные затраты перевозчиков. Дороги – это визитная карточка страны. Протяженность автомобильной сети общего пользования в Беларуси составляет более 87 тысяч километров. Чтобы они были безопасными и комфортными, каждый год проходит диагностика. И все же проблемы остаются. Как с непутевыми дорогами справляются в регионах и где асфальтные проблемы удалось решить – в нашем следующем сюжете.

Еще 10 лет назад на звание города с самыми плохими дорогами претендовал Могилев. Каждое пятое обращение от граждан в горисполком здесь было связано с качеством полотна. Два года назад транспортные артерии региона проверил госконтроль и нашел более 2 000 дефектов, половина из которых – критические выбоины. Понятно, что раны на асфальте, например, в областном центре появились не в одночасье. Долгое время по улицам города двигалась крупногабаритная техника, которая разбивала полотно в пух и прах. Расширение свободной экономической зоны – а это более десятка новых промышленных объектов – существенно увеличило поток транспорта. Нагрузка на город возросла в разы. Стало понятно, что сохранить дороги внутри Могилева и значительно снизить на них нагрузку поможет только кольцо.

Сергей Тылец, заместитель генерального директора РУП «Могилевавтодор»:

Пока объездной автодороги на карте нет. Но она уже построена и запущена для транзитного движения. И в целом это для Могилева и для области большое приобретение, потому что транзитный транспорт не заезжает в город, в обход города Могилева идет уже по дорогам. Так Могилев стал вторым после Минска городом Беларуси с собственной объездной дорогой. В апреле 2022 года решение о строительстве юго-западного обхода подписал Президент. Объект введут в эксплуатацию в 2023 году, его готовность сейчас – чуть больше 90 %. Привести в порядок дороги в стране и особенно в Минске накануне поручил Александр Лукашенко.

Появление объездной значительно облегчило жизнь и жителей агрогородков по соседству с Могилевом. Например, от Дашковки до поселка Восход в объезд 80 километров, а напрямую теперь всего 10. Серьезная оптимизация дорожного движения коснулась еще одной части Могилева. Новую трассу-дублер жители молодого микрорайона Спутник сравнивают с машиной времени. Всего пять минут, и ты уже там, куда раньше, особенно в час пик, нужно было добираться минут 30.

Артем Алерт, житель Могилева:

Раньше мне приходилось ехать через Космонавтов, через светофоры и так далее, было не очень удобно. А сейчас построили дублера. Он без светофоров, и в другую часть города я могу добраться примерно в два раза быстрее.

Дмитрий Бабкунов, главный архитектор Могилева:

У нас была острая необходимость в строительстве дополнительной транспортной артерии, чтобы обеспечить свободное передвижение по городу.

А это уже Гродненский район, дорога республиканского значения Р99 Барановичи – Гродно. Дорожники выполняют ямочный ремонт на участке между агрогородками Индура и Коптевка. Важность транспортной артерии в том числе определяет близость к областному центру. Многие сельские жители ежедневно по этому асфальту ездят на работу в Гродно. Температурные перепады нынешней зимы отразились на состоянии дорожного полотна: образовались трещины и выбоины, которые необходимо оперативно залатать.

Александр Говин, главный инженер ДЭУ-51 предприятия «Гродноавтодор»:

Мастера мониторят обстановку по дорогам. Как только появляется что-то, сразу же стараемся устранить. Используем мы для ремонта смеси органоминеральные складируемые. Они позволяют выполнять ремонт покрытий при температуре до минус 20. Они заранее заготавливаются в осенний период при подготовке к зиме и хранятся у нас в филиале в необходимом количестве для поддержания дорог весь зимний период, до того момента, когда запустятся асфальтобетонные заводы и уже ремонт будет выполняться горячими смесями.

Эта дорога по улице Семенова соединяет спальный район с Оршей. В часы пик здесь плотное автомобильное движение. К тому же на улице расположены три детских садика и школа. Утром и вечером даже заторы образовываются. Это сейчас здесь гладкий асфальт почти по всей улице, благоустроены тротуары. А последние семь лет ямы «латали» почти круглый год.

Елена Рогачева, начальник отдела ЖКХ Оршанского райисполкома:

Критичность на некоторых участках присутствовала. Не сказать, что все 700 метров у нас были критичными. Конечно, ямки. Но мы же и выполняли работы по поддержанию. Хоть не в таком шикарном состоянии, в котором он у нас сегодня находится. Делали мы и ямочный ремонт, на что затрачивали средства. Тем не менее эксплуатационные свойства были не такие шикарные, как сегодня.

Оршанка Наталья Хитрово проживает по улице Семенова более 30 лет. Асфальтная проблема набила оскомину не только местным жителям, но и отбила автомобильные подвески у многих владельцев машин. Таксисты и вовсе отказывались везти сюда пассажиров. А редакцию местной газеты просто заваливали письмами и комментариями в соцсетях с просьбой о помощи. Услышали.

Наталья Хитрово, жительница Орши:

На большое наше удивление дорога приобрела идеальное состояние. Большое спасибо. Мы убивали подвеску на наших автомобилях. Она была как доска стиральная. Сейчас совсем другое дело. Это то, что нужно. Городские улицы, дороги местного значения, мосты, республиканские трассы. В этом году в Беларуси отремонтируют около 1 000 километров республиканских дорог и почти 4 000 погонных метров дорожных сооружений. Без внимания специалистов не остается ни один проблемный километр. Даже сейчас, когда не сезон масштабных работ, дорожники держат ситуацию на контроле. Ежедневно только в Витебской области мониторят дороги 35 бригад. Ремонтная пора началась уже в ноябре. С первым снегом. Стараются вовремя все устранять. А уже в этом году приступят к одной из важнейших строек – реконструкции дороги Полоцк – Лепель.

Адам Коноплич, генеральный директор Витебскавтодора:

Речь идет сегодня о реконструкции 61,5 километра дорог. Это речь идет только об участке пока Лепель – Полоцк. Кроме того, этим практически проектом предусмотрена еще и реконструкция обхода Полоцка со строительством моста через Западную Двину в районе Новополоцка.