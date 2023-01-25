«Мы любим грешников, но не грех». Какой идеологии в Беларуси больше не будет?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим единство общества в Беларуси и милость к беглым. В гостях председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это ни в коем случае не возвращение к тотальной терпимости к их идеологии, к их идеям, ко всему остальному, когда они в Минске могли торговать, продавать свою символику, когда они тут рассказывали байки, на легальном положении находились. Мы любим грешников, но не грех. Никакой терпимости к их идеологии ни в коем случае не будет.
Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Про идеологию даже разговора не идет. Идеология должна быть исписана в утиль. Все, ее нет в нашей стране. Слава богу, что сейчас на уровне и исторической политики мы реализуем совершеннейшие отрицания тех идеологем, которые навязывались в том числе многими беглыми. Буквально сегодня под руководством председателя верхней палаты нашего парламента, Совета Республики, Натальи Ивановны Кочановой состоялся крупный семинар, на котором была выстроена целостная линия развития белорусской государственности от Полоцкого, Туровского княжеств до 2023 года.
Понятно, что там, скорее, происходило обобщение всего того, что мы обсуждали, о чем говорили ученые и политики на протяжении последних нескольких лет, но как раз были выставлены акценты, с моей точки зрения, достаточно верно. Никакой русофобии, никакого понимания Российской империи или СССР как тюрьмы народов. Наоборот, понимание того, что именно в составе этих государств Беларусь получила возможность развиваться, белорусам развивать свою национальную культуру. Да, не все там было идеально, но в то же время такого нигилизма в этих периодах нет. Была дана верная оценка и о Речи Посполитой как…