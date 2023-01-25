«Мы любим грешников, но не грех». Какой идеологии в Беларуси больше не будет?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим единство общества в Беларуси и милость к беглым. В гостях председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов и председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич. Григорий Азаренок, СТВ:

Это ни в коем случае не возвращение к тотальной терпимости к их идеологии, к их идеям, ко всему остальному, когда они в Минске могли торговать, продавать свою символику, когда они тут рассказывали байки, на легальном положении находились. Мы любим грешников, но не грех. Никакой терпимости к их идеологии ни в коем случае не будет.