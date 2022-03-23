«Проанализировать и понять, что именно хотел наследодатель». Сколько раз можно переписывать завещание?

Вопросы наследования одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как много раз можно переписывать завещание? Я так понимаю, что если его переписывать, то последний вариант завещания будет иметь юридическую силу, правильно?
Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:
Если брать завещания, они могут быть написаны бесконечное количество раз. То есть нет какого-то лимита, что я пять раз или три написал завещание. Просто в последующем, когда нотариус будет принимать в работу все завещания, которые были написаны, там идет уже анализ любого наследственного дела. И это уже работа нотариуса, когда нужно проанализировать и понять, что именно хотел наследодатель. Он хотел в этом случае передать квартиру или какое-то имущество, либо такой случай. В общем, здесь уже сложность будет в том, чтобы все это понять.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А бывает ли такое, что наследник не знает о завещании, составленном на его имя? Как он может это выяснить?
Наталья Друсь:
Это возможно выяснить только после смерти наследодателя, и если у наследников, родственников есть на руках завещание. Только в таком случае можно разыскать это завещание. Но сама процедура розыска наследников – такого у нас в законодательстве нет. То есть, если человек составил завещание, должен поставить другого или в пользу кого он составил завещание, что оно составлено.
Ольга Левковская-Симонович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Я лишь могу сказать о том, что в случае, если наследник не знает, что он как таковой наследник, когда узнает о том, что умер родственник и, возможно, он будет являться наследником, в таком случае может написать заявление в нотариальную контору. Уже нотариус будет выяснять, вступит он в наследство, имеет ли права на это наследство. Но, как правило, в заявлении указывается, кто из потенциальных наследников может претендовать. Нотариус, насколько мне известно, потом ставит в известность, уведомляет иных наследников о вступлении в наследство.
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