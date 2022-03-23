«Проанализировать и понять, что именно хотел наследодатель». Сколько раз можно переписывать завещание?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: Как много раз можно переписывать завещание? Я так понимаю, что если его переписывать, то последний вариант завещания будет иметь юридическую силу, правильно?

Вопросы наследования одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:

Если брать завещания, они могут быть написаны бесконечное количество раз. То есть нет какого-то лимита, что я пять раз или три написал завещание. Просто в последующем, когда нотариус будет принимать в работу все завещания, которые были написаны, там идет уже анализ любого наследственного дела. И это уже работа нотариуса, когда нужно проанализировать и понять, что именно хотел наследодатель. Он хотел в этом случае передать квартиру или какое-то имущество, либо такой случай. В общем, здесь уже сложность будет в том, чтобы все это понять.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А бывает ли такое, что наследник не знает о завещании, составленном на его имя? Как он может это выяснить?

Наталья Друсь:

Это возможно выяснить только после смерти наследодателя, и если у наследников, родственников есть на руках завещание. Только в таком случае можно разыскать это завещание. Но сама процедура розыска наследников – такого у нас в законодательстве нет. То есть, если человек составил завещание, должен поставить другого или в пользу кого он составил завещание, что оно составлено.