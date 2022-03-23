«Люди могут поссориться либо дойти до суда». Как назначаются наследники, если человек не оставил завещания?

Вопросы наследования одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вопросы наследственного права в Беларуси в основном регламентируются Гражданским кодексом, который определяет два вида наследования. Первое – это наследство по закону, второе – по завещанию.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Первый вариант действует тогда, когда человек не оставил после себя документа, который прописывает наследников. В этом случае они назначаются в соответствии с очередностью, установленной законодательством.
Наталья Надольская:
То есть получается, если документ есть, человек вступает в наследство по завещанию. То есть что такое завещание? Это волеизъявление гражданина, которое составлено лично. В документе может быть указано только то имущество, которое принадлежит наследодателю. Завещание должно быть оформлено в письменном виде и заверено у нотариуса. То есть с завещанием, может быть, пока более-менее все ясно. Что с наследством по закону? Может быть, вы знаете пропорцию? Как у нас – больше по закону или по завещанию вступают в наследство?
Ольга Левковская-Симонович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Я могу сказать, исходя из своей практики, что, конечно, основная доля вступления в наследство – по закону. То есть завещание, к очень большому сожалению – я только лишь говорю исходя из своей адвокатской практики – не во всех случаях составляют люди. Потому что кто-то не успевает его составить, кто-то еще по иным каким-то причинам. Конечно же, наш совет как адвокатов – это составить завещание. Потому что очень часто люди приходят даже на консультацию и спрашивают совета, как поступить в данном случае, что делать с недвижимостью, чтобы родственники оставались в нормальных, хороших отношениях. Конечно же, мы, адвокаты, советуем составлять завещание, поскольку оно априори уже исключает вероятность того, что люди могут поссориться либо дойти до суда.
«Это все может быть написано в завещании». Что можно передать по наследству и куда обращаться – подробнее здесь.