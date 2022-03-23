«Люди могут поссориться либо дойти до суда». Как назначаются наследники, если человек не оставил завещания?

Вопросы наследования одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вопросы наследственного права в Беларуси в основном регламентируются Гражданским кодексом, который определяет два вида наследования. Первое – это наследство по закону, второе – по завещанию.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Первый вариант действует тогда, когда человек не оставил после себя документа, который прописывает наследников. В этом случае они назначаются в соответствии с очередностью, установленной законодательством.

Наталья Надольская:

То есть получается, если документ есть, человек вступает в наследство по завещанию. То есть что такое завещание? Это волеизъявление гражданина, которое составлено лично. В документе может быть указано только то имущество, которое принадлежит наследодателю. Завещание должно быть оформлено в письменном виде и заверено у нотариуса. То есть с завещанием, может быть, пока более-менее все ясно. Что с наследством по закону? Может быть, вы знаете пропорцию? Как у нас – больше по закону или по завещанию вступают в наследство?