«Обратиться в нотариальную контору». Как зарегистрировать унаследованное имущество на себя?
Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как зарегистрировать унаследованное имущество на себя?
Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:
Для начала нужно обратиться в нотариальную контору, подать заявление. Это первая стадия, когда нотариус собирает документы и соблюдается шестимесячный срок. То есть подача заявления – до шести месяцев, а процедура получения наследства – уже по истечении шести месяцев. Когда выходит шесть месяцев, нотариус может определить круг наследников, тогда уже происходит выдача наследства на то имущество, которое заявлено в наследственном деле. Когда получают документы, это свидетельство о праве на наследство либо по закону, либо по завещанию, потом уже происходит процедура регистрации. Когда процедура регистрации не соблюдена, тоже есть свои определенные сложности.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Думаю, надо еще пояснить, что вместе с недвижимостью и транспортом человек приобретает обязанность платить на них налоги. Все верно?
Наталья Друсь:
Да. Как раз таки момент представительства тоже хорошо разрешает спорные ситуации. Например, когда наследники не хотят общаться друг с другом, то как раз таки момент представительства спасает эту ситуацию. Когда можно обратиться к членам семьи либо к каким-то знакомым, которые вместо вас будут вести наследственное дело. Либо специалист может вместо вас вести наследственное дело. Конечно, и нам проще тогда общаться, когда нет каких-то эмоциональных неприязней к наследникам. Когда приходит представитель, то он тоже точно так же все вопросы по наследству может решить вместо вас. То есть это тоже выход из того, чтобы спор исключить.
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