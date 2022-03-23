«Обратиться в нотариальную контору». Как зарегистрировать унаследованное имущество на себя?

Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как зарегистрировать унаследованное имущество на себя?

Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:

Для начала нужно обратиться в нотариальную контору, подать заявление. Это первая стадия, когда нотариус собирает документы и соблюдается шестимесячный срок. То есть подача заявления – до шести месяцев, а процедура получения наследства – уже по истечении шести месяцев. Когда выходит шесть месяцев, нотариус может определить круг наследников, тогда уже происходит выдача наследства на то имущество, которое заявлено в наследственном деле. Когда получают документы, это свидетельство о праве на наследство либо по закону, либо по завещанию, потом уже происходит процедура регистрации. Когда процедура регистрации не соблюдена, тоже есть свои определенные сложности.