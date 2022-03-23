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«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников

23 марта 2022 15:46
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Новости Беларуси. За добросовестную службу, инициативу и дисциплинированность. Руководство УВД Миноблисполкома наградило лучших молодых сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников-1

Благодарностей также удостоились их родители и наставники. Церемония состоялась белом зале Храма-памятника в честь Всех Святых. Также были подведены итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете деятельности органов внутренних дел Минской области.

«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников-4

Ирина Зингалева:
Мы очень рады, что нас сын достиг таких целей.

«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников-7

Денис Барковский, участковый инспектор Копыльского РОВД:
Данную профессию я решил выбрать с детства, так как люблю помогать гражданам. В должности работаю около года, стараюсь помочь людям. Каждый день у меня возникают новые вопросы с гражданами, стараюсь им помочь не только с точки зрения сотрудника милиции, но и общей.

«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников-10

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Единство с семьей и то влияние наставников, уже взрослых сотрудников и профессионалов в своей служебной деятельности, которые без внимания не оставляют молодых сотрудников, обучают их, помогают продвигаться. Именно вместе в единении, в понимании тех задач, которые есть, и во взаимодействии мы можем дальше двигаться, развивать нашу систему и выполнять задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел.

«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников-13

Всего в списке награжденных свыше 30 человек. Музыкальный подарок подготовили и солисты заслуженного коллектива Беларуси – духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.  

# Милиция Беларуси # общество # Ирина Зингалева # Денис Барковский # Александр Астрейко # Фотофакт

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