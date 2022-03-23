«Профессию решил выбрать с детства». В УВД Минской области наградили лучших молодых сотрудников

Новости Беларуси. За добросовестную службу, инициативу и дисциплинированность. Руководство УВД Миноблисполкома наградило лучших молодых сотрудников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодарностей также удостоились их родители и наставники. Церемония состоялась белом зале Храма-памятника в честь Всех Святых. Также были подведены итоги конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете деятельности органов внутренних дел Минской области.

Ирина Зингалева:

Мы очень рады, что нас сын достиг таких целей.

Денис Барковский, участковый инспектор Копыльского РОВД:

Данную профессию я решил выбрать с детства, так как люблю помогать гражданам. В должности работаю около года, стараюсь помочь людям. Каждый день у меня возникают новые вопросы с гражданами, стараюсь им помочь не только с точки зрения сотрудника милиции, но и общей.

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:

Единство с семьей и то влияние наставников, уже взрослых сотрудников и профессионалов в своей служебной деятельности, которые без внимания не оставляют молодых сотрудников, обучают их, помогают продвигаться. Именно вместе в единении, в понимании тех задач, которые есть, и во взаимодействии мы можем дальше двигаться, развивать нашу систему и выполнять задачи, которые стоят перед Министерством внутренних дел.