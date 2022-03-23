Переходят ли по наследству долги или невыплаченный кредит? Ответила нотариус

Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Многое переходит по наследству. А переходят ли долги или невыплаченный кредит?

Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:

Да. Получается, что наследство состоит как из прав, так и из обязанностей, как из положительного, так и из отрицательного. То есть, если есть долги, долги тоже переходят. Алеся Лакина:

Кому переходят? Наталья Друсь:

Наследникам. Алеся Лакина:

Всем? Делится на всех? Наталья Друсь:

Если есть долги и наследодатель в период своей жизни их не выплатил, то, соответственно, наследники оплачивают долги. Если их несколько, значит, это распределяется между ними.