Переходят ли по наследству долги или невыплаченный кредит? Ответила нотариус

Вопросы наследования – одни из самых драматичных и эмоциональных в правовом поле. Они порождают семейные конфликты и многолетние судебные тяжбы. О том, к чему приводят битвы за наследство и как выйти из них победителем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Многое переходит по наследству. А переходят ли долги или невыплаченный кредит?
Наталья Друсь, нотариус Минского городского нотариального округа:
Да. Получается, что наследство состоит как из прав, так и из обязанностей, как из положительного, так и из отрицательного. То есть, если есть долги, долги тоже переходят.
Алеся Лакина:
Кому переходят?
Наталья Друсь:
Наследникам.
Алеся Лакина:
Всем? Делится на всех?
Наталья Друсь:
Если есть долги и наследодатель в период своей жизни их не выплатил, то, соответственно, наследники оплачивают долги. Если их несколько, значит, это распределяется между ними.
Ольга Левковская-Симонович, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Я могу рассказать примеры из практики. Относительно недавно было. Рассматривалось дело в суде. Когда «Минскэнерго» взыскивал задолженность за электроэнергию с наследников, которые вступили в наследство. Задолженность была достаточно велика, и наследники отказывались в добровольном порядке производить оплаты. «Минскэнерго» обращался в суд и взыскивал эту задолженность только лишь по той простой причине, что наследники вступили уже в наследство, получили свидетельство о государственной регистрации. Соответственно, возникли все законные основания для того, чтобы взыскивать эти задолженности. И по решению суд взыскал.
«Это все может быть написано в завещании». Что можно передать по наследству и куда обращаться – подробнее здесь.