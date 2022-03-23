Владимир Лиходедов: главная цель проекта «Бацькаўшчына» – чтобы не исчезла Беларусь и наш народ

Новости Беларуси. Более 9 000 книг издано в Беларуси за 2021 год. Общий тираж превысил 20 миллионов копий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 9 000 книг издано в Беларуси за 2021 год. Общий тираж превысил 20 миллионов копий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 марта любителей печатного слова вновь объединила Международная книжная выставка-ярмарка. Форум проходит уже в 29-й раз. На этот раз площадка собрала экспонентов из 12 стран. Только Россию представляет более чем 50 издательств.
В центре внимания и национальный стенд с проектом «Бацькаўшчына». Он создан по инициативе Министерства информации. Меньше чем за два месяца общественный интерес к проекту заметно вырос, в том числе благодаря сотрудничеству с региональными и областными СМИ. Коллекция автора Владимира Лиходедова насчитывает более 50 тысяч старинных почтовых открыток с видами Беларуси. Уже издано 36 книг.
Владимир Лиходедов, автор проекта «Бацькаўшчына»:
Главная идея проекта – в Год исторической памяти охватить как можно большие слои населения, не только молодого – всех возрастов, и заинтересовать их к изучению нашей истории и к сохранению нашей истории. Ведь, как говорили древние, народы, забывающие свою историю, исчезают. Поэтому самая главная цель проекта – чтобы не исчезла Беларусь, чтобы не исчез белорусский народ.
Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки. Читайте здесь.