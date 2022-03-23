Историки и архивисты обнародовали список Латышского легиона СС. Чем он занимался и где живут его участники сейчас?

Новости Беларуси. Без срока давности. Историки и архивисты обнародовали список легионеров Латышского СС, которые могут быть причастны к военным преступлениям и геноциду советского народа на территории Беларуси и России в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии.

Коллаборационисты принимали участие не только в боях, но и в карательных операциях против мирных граждан, в том числе «Зимнее волшебство» на территории Беларуси. Ими были сожжены сотни деревень, расстреляны или зверски убиты тысячи мирных жителей.

На протяжении двух лет эксперты фонда «Историческая память» изучали архивные документы и 23 марта представили очередной доклад под названием «Последний шанс на справедливость». В издании на широкое обозрение представлены факты и имена.

Владимир Симиндей, руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» (Россия):

Парламент Латвии (Сейм) в 1998 году принял специальную декларацию. Она называется «О латышских легионерах во Второй мировой войне». Где самым наглым образом отрицается их соучастие в военных преступлениях. Нами был проведен историко-правовой анализ, где детально разложено, почему и как документация латвийкого официоза не соответствует правовой действительности.

Наталия Селюкина, руководитель научно-просветительских и общественных программ фонда «Историческая память» (Россия):

Впервые представляем такой расширенный список в составе 154 человек. Это бывшие живые ветераны латышского легиона СС. Преимущественно они проживают, если по странам говорить, то в Аргентине это 12 человек, в Бразилии – 19, в Великобритании – четыре человека, в Германии – один. В Латвии очень много – 29 человек. И столько же в Австралии (29). Очень важно раскрывать имена бывших служащих, которые уничтожали мирное население, массовые убийства совершали в отношении немощных стариков, детей, женщин. Сегодня многие из них живут прекрасно, не осознавая ни свою моральную ответственность. И думают, что их никогда не найдут и не привлекут за те преступления, которые были совершены ранее. Самое главное – это должна быть неотвратимость наказания за преступления, которые они совершали.