«Про яйцо я знаю всё!» Большой разговор с директором Солигорской птицефабрики

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева. В 24 года руководила 30 магазинами Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы пришли в эту сферу? Вы же закончили гомельский институт.

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, я товаровед. Сразу у меня был Гомельский кооперативный техникум. Я по первому образованию товаровед продовольственных и непродовольственных товаров. Свою трудовую деятельность я начала в Солигорском РАЙПО. И отработала там 15 лет. В 24 года я уже руководила сельпо. Александр Осенко:

Сколько у вас было в подчинении? Инна Толкачева:

Тогда – человек 70, потому что это было небольшое сельпо. Это были магазины, но, как правило, в деревенском магазине один, максимум два человека работали. Магазинов было под 30… В 30 уже у меня было 700 человек. И это был объединенный Солигорский район.

Александр Осенко:

Почему сменили? Инна Толкачева:

Как Шариков говорил: да не согласна я была с той политикой. Требования неправильно выставлялись. Я считала, что маленький деревенский магазин не может прокормить такую большую надстройку – РАЙПО, «Облпотребсоюз», «Белкоопсоюз». Про команду на птицефабрике. Как подбирает людей? Александр Осенко:

Кто все придумывает, разнообразие ваших продуктов?

Инна Толкачева:

У меня собралась команда единомышленников. Это, я считаю, одна из важных функций любого руководителя – собрать команду. Александр Осенко:

Вы командный игрок? Инна Толкачева:

Да, только командный, потому что я считаю, что только командой можно чего-то достичь и сделать. Один в поле не воин. Александр Осенко:

А как вы подбираете людей к себе в команду? Какой основной критерий, если есть? Инна Толкачева:

У меня основной критерий – это чтобы человек умел слушать и слышать тебя. Потому что многие слушают, да не слышат. А еще основное качество – это идти к цели. Потому что я сама человек целеустремленный. Если я себе поставила задачу, я вижу цель, не вижу препятствий. Поэтому я таких и подбирала к себе. Неравнодушные люди должны быть, потому что мы работаем с живыми организмами. Найти человека, у которого горят глаза, очень сложно! О молодых специалистах

Александр Осенко:

Как у вас обстоят дела на фабрике с молодыми специалистами? Меня интересуют технологии. Инна Толкачева:

Найти сегодня человека, молодого или немолодого, любого, у которого глаз горит, достаточно сложно. За столько времени я уже психолог. Я уже могу разбираться в людях даже при первой встрече. Во всяком случае, какую-то предварительную оценку могу дать человеку, беседуя с ним. Тут важно любить. Если не любишь, научить чему-то… У нас есть уникальный технолог. Все ноу-хау в яичном бизнесе исходили с Солигорской птицефабрики. Мы первые в 2003 году обогатили яйцо, сделали «Молодецкое» яйцо, добавили селен. О работе в Совете Республики Александр Осенко:

Ваша деятельность в Совете Республики. Колоссальная общественная нагрузка.

Инна Толкачева:

Основная задача – это законодательство. Но вторая, не менее важная задача, – это работа на местах с людьми. Поэтому мы обязаны раз в месяц провести личный прием граждан либо прямую телефонную линию, встречу с коллективом трудовым, чтобы доносить людям ту информацию, которую мы получаем будучи в Совете Республики. Где-то помочь людям, потому что люди могут попасть в какую-то нестандартную для себя ситуацию. У меня три района – это Солигорский, Любанский и Старые Дороги. Полное взаимопонимание и с руководителями районов, и с начальниками подразделений. Поэтому все решается, что можно решить. Бонсай и рыбалка – поговорили о необычных увлечениях Александр Осенко:

Я хотел поговорить про ваше увлечение. Оно очень редкое у нас в Беларуси. Это бонсай. Как вы к нему пришли?