«Про яйцо я знаю всё!» Большой разговор с директором Солигорской птицефабрики
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гостья нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева.
В 24 года руководила 30 магазинами
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы пришли в эту сферу? Вы же закончили гомельский институт.
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, я товаровед. Сразу у меня был Гомельский кооперативный техникум. Я по первому образованию товаровед продовольственных и непродовольственных товаров. Свою трудовую деятельность я начала в Солигорском РАЙПО. И отработала там 15 лет. В 24 года я уже руководила сельпо.
Александр Осенко:
Сколько у вас было в подчинении?
Инна Толкачева:
Тогда – человек 70, потому что это было небольшое сельпо. Это были магазины, но, как правило, в деревенском магазине один, максимум два человека работали. Магазинов было под 30… В 30 уже у меня было 700 человек. И это был объединенный Солигорский район.
Александр Осенко:
Почему сменили?
Инна Толкачева:
Как Шариков говорил: да не согласна я была с той политикой. Требования неправильно выставлялись. Я считала, что маленький деревенский магазин не может прокормить такую большую надстройку – РАЙПО, «Облпотребсоюз», «Белкоопсоюз».
Про команду на птицефабрике. Как подбирает людей?
Александр Осенко:
Кто все придумывает, разнообразие ваших продуктов?
Инна Толкачева:
У меня собралась команда единомышленников. Это, я считаю, одна из важных функций любого руководителя – собрать команду.
Александр Осенко:
Вы командный игрок?
Инна Толкачева:
Да, только командный, потому что я считаю, что только командой можно чего-то достичь и сделать. Один в поле не воин.
Александр Осенко:
А как вы подбираете людей к себе в команду? Какой основной критерий, если есть?
Инна Толкачева:
У меня основной критерий – это чтобы человек умел слушать и слышать тебя. Потому что многие слушают, да не слышат. А еще основное качество – это идти к цели. Потому что я сама человек целеустремленный. Если я себе поставила задачу, я вижу цель, не вижу препятствий. Поэтому я таких и подбирала к себе. Неравнодушные люди должны быть, потому что мы работаем с живыми организмами.
Найти человека, у которого горят глаза, очень сложно! О молодых специалистах
Александр Осенко:
Как у вас обстоят дела на фабрике с молодыми специалистами? Меня интересуют технологии.
Инна Толкачева:
Найти сегодня человека, молодого или немолодого, любого, у которого глаз горит, достаточно сложно. За столько времени я уже психолог. Я уже могу разбираться в людях даже при первой встрече. Во всяком случае, какую-то предварительную оценку могу дать человеку, беседуя с ним.
Тут важно любить. Если не любишь, научить чему-то… У нас есть уникальный технолог. Все ноу-хау в яичном бизнесе исходили с Солигорской птицефабрики. Мы первые в 2003 году обогатили яйцо, сделали «Молодецкое» яйцо, добавили селен.
О работе в Совете Республики
Александр Осенко:
Ваша деятельность в Совете Республики. Колоссальная общественная нагрузка.
Инна Толкачева:
Основная задача – это законодательство. Но вторая, не менее важная задача, – это работа на местах с людьми. Поэтому мы обязаны раз в месяц провести личный прием граждан либо прямую телефонную линию, встречу с коллективом трудовым, чтобы доносить людям ту информацию, которую мы получаем будучи в Совете Республики. Где-то помочь людям, потому что люди могут попасть в какую-то нестандартную для себя ситуацию.
У меня три района – это Солигорский, Любанский и Старые Дороги. Полное взаимопонимание и с руководителями районов, и с начальниками подразделений. Поэтому все решается, что можно решить.
Бонсай и рыбалка – поговорили о необычных увлечениях
Александр Осенко:
Я хотел поговорить про ваше увлечение. Оно очень редкое у нас в Беларуси. Это бонсай. Как вы к нему пришли?
Инна Толкачева:
Это давняя моя любовь, потому что когда я на картинках видела бонсай, я всегда восхищалась, как можно в этой маленькой плошке вырастить дерево, которому 200 лет.
Хочется какое-то хобби, когда уже пойдешь на заслуженный отдых, чтобы что-то сильно увлекало. Человеку надо, чтобы что-то его грело. Если у тебя нет какого-то увлечения, любимого дела, ты зря живешь.
Я начала с улицы. Есть еще такая культура садоводческая – это стрижка деревьев в селе Ниваки, когда стрижется дерево «облачками», то есть убираются все лишние ветки, оголяется скелет дерева, и он более структурный становится, интересный. Я у себя сделала в частном доме мини-садик в японском стиле.
У меня еще было одно увлечение, но, к сожалению, на него времени сейчас не хватает. Это рыбалка. Зимнюю не люблю, потому что у меня мерзлячие руки. А именно летнюю, поплавочную. Мне очень нравилось смотреть на воду, на поплавок, особенно когда он дергается. Подсаживается рыбка, и ты ее тогда тащишь – такое удовольствие.
Рецепт жизни от настоящей белоруски
Инна Толкачева:
Рецепт моей жизни – идти вперед, несмотря ни на что. Потому что на пути всегда будут встречаться какие-то препятствия, невзгоды. Но если ты четко понимаешь, что ты от жизни хочешь, ты всегда добьешься того, куда ты идешь, той цели, к которой ты идешь. Поэтому идите вперед. Пусть каждый день для вас открывает какие-то новые горизонты. Поэтому дерзайте, достигайте и любите эту жизнь.
Читайте также:
Получают 750 тыс. яиц в день! Как начали заниматься перепелами на Солигорской птицефабрике?
Как создавали инновационную перепелиную ферму и как помог опыт Бразилии? Узнали у Инны Толкачёвой
Кто подделывает продукцию Солигорской птицефабрики? Инна Толкачёва раскрыла секрет