Кто подделывает продукцию Солигорской птицефабрики? Инна Толкачёва раскрыла секрет

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вас уже подделывают или нет?
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Подделывают, я же говорю, в России вообще.
Александр Осенко:
А подделывают что больше?
Инна Толкачева:
Больше – копченое перепелиное яйцо.
Александр Осенко:
Это признак того, что у вас знак качества.
Инна Толкачева:
Если цель поставлена правильно, то, естественно, все идут к этой цели. Главное – ее правильно поставить.
Вип-проживание для несушек и голубые яйца! Узнали, что в планах у Солигорской птицефабрики – подробности читайте здесь.