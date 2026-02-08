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Кто подделывает продукцию Солигорской птицефабрики? Инна Толкачёва раскрыла секрет

08 февраля 2026 07:35
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Вас уже подделывают или нет?

Кто подделывает продукцию Солигорской птицефабрики? Инна Толкачёва раскрыла секрет-2

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Подделывают, я же говорю, в России вообще.

Александр Осенко:
А подделывают что больше?

Инна Толкачева:
Больше – копченое перепелиное яйцо.

Александр Осенко:
Это признак того, что у вас знак качества.

Инна Толкачева:
Если цель поставлена правильно, то, естественно, все идут к этой цели. Главное – ее правильно поставить. 

Вип-проживание для несушек и голубые яйца! Узнали, что в планах у Солигорской птицефабрики – подробности читайте здесь.

# Продукты питания # Интервью # Александр Осенко # Инна Толкачева

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