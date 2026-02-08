Вип-проживание для несушек и голубые яйца! Узнали, что в планах у Солигорской птицефабрики

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Модернизацию мы продолжим четырех птичников. Мы их удлиняем, чтобы посадить большее количество птиц, потому что фабрике 10 февраля будет 55 лет. Соответственно, пока мы жили 55 лет, все населенные пункты приблизились к нам. А есть такое понятие ветсанразрывов. То есть надо, чтобы были километры, а у нас сегодня уже метры остаются. Поэтому мы на этой территории не можем развиваться. С учетом того, что мы убрали перепелок, мы можем себе позволить добавить немножко голов курицы-несушки. Поэтому мы собираемся модернизировать с удлинением за счет четырех птичников, мы на 6% увеличим объем производства яиц.

Плюс мы еще хотим на бывшем птичнике, у нас он на четыре зала, есть понятие клетки, как говорится, есть в гостиницах вип-номера. Так и у курицы есть клетка такая, она называется европейская клетка. Там, где она находится в комфортных условиях. У нее есть отдельная спальня. Отдельно есть гнездо, где она несет яйца. Есть когтеточка, там, где она когти может поточить. Это вип-проживание. Как говорят, счастливая несушка.

Когда мы выходили на рынок, у нас была интересная порода птиц, которая давала голубые яйца. Голубые, зеленые. Мы брали это все в Чехии. Но как-то все не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то еще что-то. Как-то у нас не получалось. Сейчас хотим, у нас фермер один занимается, мы хотим купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепелки. И попробовать самим вывести.