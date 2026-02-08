ГАИ усилила контроль на дорогах из-за сложных погодных условий

В условиях ухудшившейся погоды ГАИ призывает водителей выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. Патрули ДПС в эти выходные особое внимание уделяют пресечению нарушений, которые чаще всего приводят к тяжелым авариям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Костюк, заместитель начальника управления ДПС и профилактики ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Наряды специального подразделения ДПС «Стрела» проводят профилактические отработки населенных пунктов и автодорог Брестской, Минской и Гомельской областей. В складывающихся погодных условиях водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал. Не допускать резких маневров, особенно при проезде пешеходных переходов и перекрестков, закруглении дорог. Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей. Пешеходам важно переходить дорогу только в разрешенных местах, вести себя предсказуемо и использовать световозвращающие элементы.

Сотрудники ГАИ в сложных погодных условиях ведут мониторинг ситуации на дорогах постоянно и всегда готовы оказать помощь и водителям, и пешеходам, реагируя на нештатные случаи. Обратится к ним можно телефону 102 или через чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».