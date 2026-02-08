Получают 750 тыс. яиц в день! Как начали заниматься перепелами на Солигорской птицефабрике?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Скажите, пожалуйста, когда вам пришла идея заниматься перепелиными яйцами и перепелами? На самом деле это были инновации, это было что-то уникальное для нашей пищевой промышленности.

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева.

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вы не поверите, знаете, когда это началось? Началось в 2003 году. Но до этого фабрика пробовала, наверное, даже два раза разводить перепелов, но сводили, потому что не продавалось ничего. Люди не понимали вообще, что делать с этим маленьким яйцом. В 2003 году, когда я пришла на птицефабрику, в этом году 5 февраля было 23 года, мы решили повторить это все.

Естественно, это было сразу очень маленькое поголовье. Если представить сегодня, что мы в день производим почти 750 тысяч яиц, то тогда мы даже за год такого не производили. Поэтому начинали с очень маленького поголовья, продавали через свою фирменную торговлю. Очень медлительно шел процесс. Но мы старались и рекламировать продукцию, и рассказывать, и на выставках, и везде. Но все равно процесс занял почти 20 лет.

Александр Осенко:

А какая была стратегия маркетинга все-таки?

Инна Толкачева:

А стратегия была самая простая, потому что это очень полезный продукт. Ампула здоровья, потому что там содержатся все витамины и минералы, необходимые нашему организму.