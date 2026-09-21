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Новости по тегу #Хобби

Белоруска создает шедевры с точечной росписью – показываем ее работы
21 сентября 2026 12:44

Белоруска создает шедевры с точечной росписью – показываем ее работы

Минчанка создает забавные льняные игрушки! Посмотрите на шедевры ручной работы
18 августа 2026 09:09

Минчанка создает забавные льняные игрушки! Посмотрите на шедевры ручной работы

Моделинг, спорт и творчество – рассказываем истории белорусок 60+, которые на пенсии изменили свою жизнь
11 июня 2026 12:06

Моделинг, спорт и творчество – рассказываем истории белорусок 60+, которые на пенсии изменили свою жизнь

Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом
03 июня 2026 12:03

Леди боксируют не хуже мужчин – почему девушки все чаще выбирают занятия боксом

Проехал почти 6500 км за год на велосипеде! Пообщались с путешественником Константином Цариком
29 мая 2026 08:30

Проехал почти 6500 км за год на велосипеде! Пообщались с путешественником Константином Цариком

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом
23 мая 2026 17:13

Верхний город превратился в культурную площадку под открытым небом

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков
04 мая 2026 12:45

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни
23 апреля 2026 12:09

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни

Магия шерсти. Как теплый арт может стать делом всей жизни
20 апреля 2026 15:25

Магия шерсти. Как теплый арт может стать делом всей жизни

Почти 400 тыс. подписчиков! Белорусский подросток прославился в TikTok жизнью на хуторе
15 апреля 2026 08:30

Почти 400 тыс. подписчиков! Белорусский подросток прославился в TikTok жизнью на хуторе

Белоруска создает кастомные вещи и уже готовит коллекцию к Славянскому базару – показываем изделия
30 марта 2026 08:27

Белоруска создает кастомные вещи и уже готовит коллекцию к Славянскому базару – показываем изделия

Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска
23 марта 2026 18:15

Эти вязаные игрушки легко спутать с настоящей едой – посмотрите, что создает белоруска