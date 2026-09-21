Новости по тегу #Хобби

Фантастическую красоту создает Наталья Логинова из Осиповичей. Магию точечной росписи открыла для себя случайно в путешествии в Грузии.
Мотанки служили мощными семейными оберегами. Минская ремесленница переосмыслила эту традицию и даровала ей новую жизнь.
Часто можно услышать: пенсия – время отдыха. Но героини сегодняшнего сюжета перевернули это представление.
«Девушки даже более уверенные, чем мужчины», – поделился тренер Артем Касперович.
«Мой рекорд – это 122 километра за день», – поделился в интервью Константин.
В Минске официально стартовал летний музыкально-туристический сезон.
На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник.
В представлении многих таможенный инспектор – это человек строгий и сосредоточенный, в форме. И Сергей Сопот именно такой.
Банные шапочки, головные уборы, рукавицы, свитшоты, бомберы, тапочки и даже лоферы.
«PRO хутор» – так называется блог, который ведет 17-летний Женя Лещенко из Ошмянского района.
От Колядок и Купалья до Дожинок и Спаса. В творчестве талантливого художника и педагога Марии Кисель поет малая родина.
Когда сынишка ходил в детский сад, на родительском собрании попросили связать игрушки. И понеслось.
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