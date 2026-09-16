Прямой эфир

Новости по тегу #Инна Толкачева

В Екатеринбурге проходит III Форум женского предпринимательства БРИКС
16 сентября 2026 05:39

В Екатеринбурге проходит III Форум женского предпринимательства БРИКС

90 тысяч яиц в час – в чем уникальность перепелиной фермы узнали у директора Солигорской птицефабрики
05 мая 2026 14:56

90 тысяч яиц в час – в чем уникальность перепелиной фермы узнали у директора Солигорской птицефабрики

«Про яйцо я знаю всё!» Большой разговор с директором Солигорской птицефабрики
08 февраля 2026 08:01

«Про яйцо я знаю всё!» Большой разговор с директором Солигорской птицефабрики

Вип-проживание для несушек и голубые яйца! Узнали, что в планах у Солигорской птицефабрики
08 февраля 2026 07:45

Вип-проживание для несушек и голубые яйца! Узнали, что в планах у Солигорской птицефабрики

Кто подделывает продукцию Солигорской птицефабрики? Инна Толкачёва раскрыла секрет
08 февраля 2026 07:35

Кто подделывает продукцию Солигорской птицефабрики? Инна Толкачёва раскрыла секрет

Как создавали инновационную перепелиную ферму и как помог опыт Бразилии? Узнали у Инны Толкачёвой
08 февраля 2026 07:30

Как создавали инновационную перепелиную ферму и как помог опыт Бразилии? Узнали у Инны Толкачёвой

Получают 750 тыс. яиц в день! Как начали заниматься перепелами на Солигорской птицефабрике?
08 февраля 2026 07:20

Получают 750 тыс. яиц в день! Как начали заниматься перепелами на Солигорской птицефабрике?

Это приоритет! Развитие страны на пятилетку и продбезопасность Беларуси обсудили с Инной Толкачёвой
07 декабря 2025 14:01

Это приоритет! Развитие страны на пятилетку и продбезопасность Беларуси обсудили с Инной Толкачёвой

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики
09 февраля 2023 21:02

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики

Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике
10 августа 2022 19:35

Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике

«Они нас вдохновили». Какой необычный способ приготовления яиц придумали в Бресте?
06 июня 2022 19:39

«Они нас вдохновили». Какой необычный способ приготовления яиц придумали в Бресте?

Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные
06 июня 2022 17:39

Отечественным или заграничным? Каким кормом питаются белорусские животные