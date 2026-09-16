Новости по тегу #Инна Толкачева

В нем участвуют свыше полутысячи делегатов из более чем 20 стран-государств БРИКС, партнеров и кандидатов в объединение.
Объект уникальный для нашей страны, аналогов нет. На проектную мощность вышли даже с опережением.
Гостья нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева.
«Модернизацию мы продолжим четырех птичников. Мы их удлиняем, чтобы посадить большее количество птиц».
«Если цель поставлена правильно, то, естественно, все идут к этой цели».
«Мы изучили, что сегодня промышленное перепеловодство в Бразилии. Там есть фермы, которые 4 миллиона яиц в день производят. Мы поехали туда».
«Начинали с очень маленького поголовья, продавали через свою фирменную торговлю».
«Наша страна не поменяет ориентиры свои. И, естественно, я считаю это правильным, потому что у нас во главу ставится, конечно же, человек. Поэтому даже в программе первый приоритет – это демография».
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