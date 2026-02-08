Как создавали инновационную перепелиную ферму и как помог опыт Бразилии? Узнали у Инны Толкачёвой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Расскажите про свою новую ферму. Это инновационный продукт, перепелиная ферма закрытого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яиц. Она у вас заработала в прошлом году.

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да, в июне мы ее сдали, досрочно сдали. Александр Осенко:

Какие объемы там будут? Инна Толкачева:

По бизнес-плану планировалось 175 миллионов яиц производить, но в связи с тем, что мы занялись селекцией и мы получили дополнительно 30 яиц на голову, на одну перепелочку, у нас уже мощности на тех же самых птицеместах получились 200 миллионов яиц в год. Александр Осенко:

А сколько в России производят? Инна Толкачева:

260. У нас, конечно, внутренний рынок всегда в приоритете. Остаток идет на Российскую Федерацию. Но хочу сказать о том, что, когда мы вошли в школы с детским питанием, у нас внутренний рынок в 2023 году вырос два раза сразу. Был 20 %, а стал 40 %. именно по перепелиному яйцу, по реализации. Александр Осенко:

Вы зашли к родителям через детей? Инна Толкачева:

Да, в маркетинге говорят, что самый короткий путь через детей. У нас планируется производство, помимо того, что мы паштеты делаем, коптим перепелиное яйцо и мясо, мы хотим еще делать пасты. Причем пасты мы хотим делать на основе перепелиных яиц.