Как создавали инновационную перепелиную ферму и как помог опыт Бразилии? Узнали у Инны Толкачёвой

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Инна Толкачева.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Расскажите про свою новую ферму. Это инновационный продукт, перепелиная ферма закрытого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яиц. Она у вас заработала в прошлом году.
Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Да, в июне мы ее сдали, досрочно сдали.
Александр Осенко:
Какие объемы там будут?
Инна Толкачева:
По бизнес-плану планировалось 175 миллионов яиц производить, но в связи с тем, что мы занялись селекцией и мы получили дополнительно 30 яиц на голову, на одну перепелочку, у нас уже мощности на тех же самых птицеместах получились 200 миллионов яиц в год.
Александр Осенко:
А сколько в России производят?
Инна Толкачева:
260. У нас, конечно, внутренний рынок всегда в приоритете. Остаток идет на Российскую Федерацию. Но хочу сказать о том, что, когда мы вошли в школы с детским питанием, у нас внутренний рынок в 2023 году вырос два раза сразу. Был 20 %, а стал 40 %. именно по перепелиному яйцу, по реализации.
Александр Осенко:
Вы зашли к родителям через детей?
Инна Толкачева:
Да, в маркетинге говорят, что самый короткий путь через детей.
У нас планируется производство, помимо того, что мы паштеты делаем, коптим перепелиное яйцо и мясо, мы хотим еще делать пасты. Причем пасты мы хотим делать на основе перепелиных яиц.
Инна Толкачева:
Когда начинались мысли о перепелиной ферме, с учетом того, что мы когда-то занимались на уровне фермеров, потому что были маленькие объемы, а когда ты планируешь площадку в миллион голов, это только одна площадка, а вторая на 400 тысяч голов плюс инкубатор, это еще одна площадка, ты понимаешь, что ты должен сделать уже современные технологии. Почему она называется инновационная? Потому что использовались инновации для страны. Мы изучили, что сегодня промышленное перепеловодство в Бразилии. Там есть фермы, которые 4 миллиона яиц в день производят. Мы поехали туда. Что такое Бразилия? Бразилия – это сегодня ассимилировавшиеся люди, которые приехали из Японии, Италии, которые привезли эти технологии. Мы познакомились там, кстати, наши сотрудники в прошлом году летали в Бразилию на международный форум по перепеловодству, нас туда уже пригласили как серьезных перепеловодов, мы даже с докладом там выступали. Поэтому мы поехали туда, мы все изучили, уже эту ферму сделали как должно быть.
Получают 750 тыс. яиц в день! Как начали заниматься перепелами на Солигорской птицефабрике – подробности читайте здесь.