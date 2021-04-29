Признательные показания Зенковича, Федуты, Костусева и угрозы в адрес Президента. Как готовили вооружённый захват Беларуси?

Новости Беларуси. Как готовили вооруженный захват Беларуси, откуда поступали деньги и как происходила вербовка военных? Все подробности громкого разоблачения сотрудниками КГБ планировавшегося госпереворота в фильме «Убить Президента».

Заговорщики собирались действовать поэтапно: убрать главу государства, его семью, после нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году сотрудникам КГБ стали поступать данные о готовящемся военном перевороте. Было решено внедрить в историю сотрудников подразделения КГБ. «Убить Президента». Подробности громкого разоблачения Деньги на операцию поступали из-за рубежа, а здесь собиралось оружие для радикального сценария. Кровавый финал операции «Тишина» должен был состояться летом 2021 года. В планах заговорщиков было также устранение высокопоставленных лиц, но обязательно с пометкой – всех оставить в живых и судить по действующим законам, не исключая смертную казнь.

Обсуждался вопрос о возможности, в случае реализации заговора, занятия ряда учреждений. В первую очередь, если мне память не изменяет, и я сам говорил об этом, медиа, определенных узлов связи, возможно, отключение на некоторое время интернета – для того чтобы осуществить интернирование названных 30 лиц. В фильм-расследование вошли уникальные кадры ZOOM-конференций, оперативная съемка, признательные показания Зенковича, Федуты, Костусева, угрозы в адрес Президента и его сына Николая. 26 учреждений, 30 фамилий должностных лиц оказались в списке для захвата. Подробно рассказывается о связях американской стороны в финансировании и подготовке событий, приведены варианты «распила» предприятий, инициативы по дележке портфелей в результате госпереворота и планы по разграблению государственного имущества.

Если пойдет вопрос, а вопрос уже поставлен фактически, о том, чтобы убрать Лукашенко фактически, кто-то должен людям, которые будут этим заниматься… В общем-то, какое-то обоснование должны эти люди получить от кого-то, ну, не приказ, наверное, если совсем прямо говорить – приговор.