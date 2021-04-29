«Убить Президента». Подробности громкого разоблачения

Новости Беларуси. Как готовили вооруженный захват Беларуси, откуда поступали деньги и как происходила вербовка военных? Все подробности громкого разоблачения сотрудниками КГБ планировавшегося госпереворота в фильме «Убить Президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заговорщики собирались действовать поэтапно: убрать главу государства, его семью, после нейтрализовать мобильные силовые структуры, занять важные государственные здания в столице и объявить режим смены власти. В 2020 году сотрудникам КГБ стали поступать данные о готовящемся военном перевороте. Было решено внедрить в историю сотрудников подразделения КГБ. Убить Лукашенко. Как готовили захват Беларуси? Вербовка военных, подкуп и ликвидация. Первый фильм смотрите здесь.

– Может ли армия просто решить проблему и объявить через шесть месяцев новые выборы?



– Армия?



– Да. Смотрите, в мире все будут только рукоплескать, если армия решит эту проблему. В стране тоже у армии высокий авторитет, и те, кто его либо арестуют, либо прибьют, станут героями для всего народа.

– Давайте так. Во-первых, смысл мне вашего посыла сейчас понятен. Вопрос заключается в следующем. Конкретно от меня, что должен сделать я? Узнать у своих товарищей, кто из них за, кто из них против?



– Да.



– Опять же, я же не могу подойти там в одному, ко второму, там Вася, Петя, Коля, ты за это, ты за это, вот давай мы с тобой объединимся. Это надо потихонечку-потихонечку, это же сразу не придешь.

Деньги на операцию поступали из-за рубежа, а здесь собиралось оружие для радикального сценария. Кровавый финал операции «Тишина» должен был состояться летом 2021 года. Убить Лукашенко. Расследование ОНТ – как готовили покушение на Президента и его сына. Второй фильм смотрите здесь.