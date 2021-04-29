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«В Беларуси, я думаю, таких и нет больше». В Витебске на главных городских часах поменяли механизм

29 апреля 2021 12:22
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Новости Беларуси. Витебск стал жить по новому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главных городских часах, которые украшают ратушу, заменили механизм.

«В Беларуси, я думаю, таких и нет больше». В Витебске на главных городских часах поменяли механизм-1

Над его созданием работали часовщики из Италии. Уникальная конструкция обеспечивает синхронный ход времени на четырех циферблатах сразу. Управлять механизмом можно с помощью специального GPS-устройства. А это значит, что стрелки на ратуше ни на секунду не дадут сбоя.

«В Беларуси, я думаю, таких и нет больше». В Витебске на главных городских часах поменяли механизм-4

Михаил Ромашевский, официальный представитель коммерческой компании:
Довольно сложное – четверо часов. Трехметровые часы. В Беларуси, я думаю, таких и нет больше. Это у вас на ратуше здесь самые большие. Они современные. Управляются посредством GPS и самой машины.

«В Беларуси, я думаю, таких и нет больше». В Витебске на главных городских часах поменяли механизм-7

Кроме того, в зависимости от дня календаря часы будут воспроизводить определенные мелодии. Их записали специально в колокольной аранжировке. К примеру, на 9 Мая зазвучит знакомый не одному поколению мотив – «День Победы».

# Туризм # общество # Михаил Ромашевский # Фотофакт

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