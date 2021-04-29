«В Беларуси, я думаю, таких и нет больше». В Витебске на главных городских часах поменяли механизм

Новости Беларуси. Витебск стал жить по новому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На главных городских часах, которые украшают ратушу, заменили механизм.

Над его созданием работали часовщики из Италии. Уникальная конструкция обеспечивает синхронный ход времени на четырех циферблатах сразу. Управлять механизмом можно с помощью специального GPS-устройства. А это значит, что стрелки на ратуше ни на секунду не дадут сбоя.

Михаил Ромашевский, официальный представитель коммерческой компании:

Довольно сложное – четверо часов. Трехметровые часы. В Беларуси, я думаю, таких и нет больше. Это у вас на ратуше здесь самые большие. Они современные. Управляются посредством GPS и самой машины.