Игорь Марзалюк: парламентские слушания направлены на создание дополнительных скреп памяти, национальную консолидацию

Новости Беларуси. Народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные и геополитические последствия событий сентября 1939 года и современность белорусско-польских отношений – в центре внимания. Пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма в Беларуси не будет. И в этом направлении депутаты уже делают шаги, прежде всего в законодательной сфере.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Разговор не о том, чтобы посеять линии раздела, а чтобы показать, как это происходило на территории Западной Беларуси, и показать все разнообразие этих процессов. Все эти парламентские слушания – если так можно сказать, их острие направлено в первую очередь на создание дополнительных скреп памяти, на национальную консолидацию всего белорусского общества, всех белорусских граждан. Вот это самое главное, что нам хочется донести до всех, показать, и в том числе нашу белорусскую правду о нашей белорусской истории, о нашей трагедии XX века, о наших мучениках и героях.