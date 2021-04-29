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Игорь Марзалюк: парламентские слушания направлены на создание дополнительных скреп памяти, национальную консолидацию

29 апреля 2021 12:29
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Новости Беларуси. Народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Марзалюк: парламентские слушания направлены на создание дополнительных скреп памяти, национальную консолидацию-1

Международные и геополитические последствия событий сентября 1939 года и современность белорусско-польских отношений – в центре внимания. Пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма в Беларуси не будет. И в этом направлении депутаты уже делают шаги, прежде всего в законодательной сфере.   

Игорь Марзалюк: парламентские слушания направлены на создание дополнительных скреп памяти, национальную консолидацию-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
Разговор не о том, чтобы посеять линии раздела, а чтобы показать, как это происходило на территории Западной Беларуси, и показать все разнообразие этих процессов. Все эти парламентские слушания если так можно сказать, их острие направлено в первую очередь на создание дополнительных скреп памяти, на национальную консолидацию всего белорусского общества, всех белорусских граждан. Вот это самое главное, что нам хочется донести до всех, показать, и в том числе нашу белорусскую правду о нашей белорусской истории, о нашей трагедии XX века, о наших мучениках и героях.   

Владимир Андрейченко: наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды. Читайте здесь.   

# Парламент Беларуси # общество # Владимир Андрейченко # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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