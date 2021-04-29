Владимир Андрейченко: наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды

Новости Беларуси. Народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные и геополитические последствия событий сентября 1939 года и современность белорусско-польских отношений – в центре внимания. Пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма в Беларуси не будет. И в этом направлении депутаты уже делают шаги, прежде всего в законодательной сфере.

Сейчас задача номер один – продолжать эту работу, при этом разъясняя людям смысл новаций в законотворчестве. Они в первую очередь призваны оградить наше государство от деструктивных сил и внешнего вмешательства. Затронули и тему исторического наследия. Ведь чтить и сохранять ценности – это фундамент мира и единства в нашей стране.