Владимир Андрейченко: наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды
Новости Беларуси. Народ, у которого не сформирована коллективная память, обречен на утрату идентичности. Это подчеркнул председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международные и геополитические последствия событий сентября 1939 года и современность белорусско-польских отношений – в центре внимания. Пересмотра истории, героизации нацистов и оправдания экстремизма в Беларуси не будет. И в этом направлении депутаты уже делают шаги, прежде всего в законодательной сфере.
Сейчас задача номер один – продолжать эту работу, при этом разъясняя людям смысл новаций в законотворчестве. Они в первую очередь призваны оградить наше государство от деструктивных сил и внешнего вмешательства. Затронули и тему исторического наследия. Ведь чтить и сохранять ценности – это фундамент мира и единства в нашей стране.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такую же принципиальную позицию нужно занимать и в дискуссиях, которые ведутся на международных парламентских площадках. Необходимо в полной мере задействовать инструменты парламентской дипломатии, твердо отстаивая национальные интересы страны. Вместе с тем мы ни в коем случае не должны отождествлять отдельных зарубежных политиков и политические силы с целыми странами и народами. Наша задача не формирование образа врага, а защита исторической правды.
Напомним, ключевой датой Года народного единства станет 17 сентября. Именно в этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной армии. Эта дата символизирует воссоединение белорусского народа и восстановление исторической справедливости.