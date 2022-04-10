«Приостановлено финансирование целого ряда объектов». Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси?

Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере.

Еще в начале 2000-х даже в крупных городах страны о безупречно чистой питьевой воде приходилось лишь мечтать. К качеству Н2О от села до города пристальное внимание на самом высоком уровне. Вот и на этой неделе на совещании по вопросам ЖКХ Президент вновь акцентирует внимание, что уже сделано и что еще предстоит.