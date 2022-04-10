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«Приостановлено финансирование целого ряда объектов». Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси?

10 апреля 2022 17:38
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Новости Беларуси. Система ЖКХ продолжает лидировать в рейтинге жалоб белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. По этому поводу Президент даже собрал совещание. Видимо, жаловаться просто дальше некуда. Что не устраивает белорусов – а это и настоящие беззаконие, которое творят товарищества собственников, и проведение капитального ремонта, и взаимодействие с населением. Одним словом, жалобы льются как из ведра. Так что министру ЖКХ придется засучить рукава и залатать дыры в этой сфере.

Еще в начале 2000-х даже в крупных городах страны о безупречно чистой питьевой воде приходилось лишь мечтать. К качеству Н2О от села до города пристальное внимание на самом высоком уровне. Вот и на этой неделе на совещании по вопросам ЖКХ Президент вновь акцентирует внимание, что уже сделано и что еще предстоит.

«Приостановлено финансирование целого ряда объектов». Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете воду населению, старые, ржавые, хотел бы услышать четкие ответы на вопросы, как вы будете решать эту проблему и когда завершите другие инфраструктурные проекты. Речь о строительстве и реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений в условиях отказа некоторых международных банков выполнять ранее взятые обязательства по финансированию части объектов в Беларуси.

Министр отвечает: «За ними не заржавеет».

«Приостановлено финансирование целого ряда объектов». Отразятся ли санкции на качестве воды в Беларуси?-4

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Санкционная политика безосновательная, которую в нашу сторону используют западные страны, заставляет нас принимать определенные решения. Да, приостановлено финансирование целого ряда объектов. Вместе с тем мы видим источники внутри страны и резервы, за счет которых мы закончим эти объекты. А на санкционные вызовы мы будем отвечать адекватно.

Более подробный комментарий министра читайте здесь.

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# Водоснабжение # общество # Александр Лукашенко # Андрей Хмель # Фотофакт

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