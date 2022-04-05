«Я видел, как это делается в Китае». Лукашенко дал поручения по благоустройству населённых пунктов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я видел, как это делается в Китае. Очень хотел бы, чтобы не только в Минске, но на территории всех наших городов и поселков был такой порядок, чтобы чувствовалась забота человека о том уголке, где ты живешь. При этом знаю, что многие люди и сами готовы благоустраивать эти территории и дворы. Поэтому в нужный момент нужно обеспечить инвентарем и посадочным материалом людей, построить и впереди пойти. Тогда будет толк. Я не зря на это обращаю внимание. Хотелось бы, чтобы вы меня услышали. Жалко смотреть на рабочих, когда они 2-3 раза в год кувыркаются на откосах в 100 метров, обкашивая эту траву. Неужели там нельзя высадить елку, сосну, можжевельник, тую – вечнозеленые. Вдоль дорог. Чтобы меньше хотя бы ухаживать и тратить бешеные деньги на уход за этими территориями. Не хотелось бы, чтобы вы, услышав меня, высадили эти деревья вдоль трассы, по которой я каждый день перемещаюсь. Василий Николаевич [председатель КГК Василий Герасимов – прим.ред.], вы слышите, что я говорю? Возьмите, пожалуйста, это на контроль и спросите.