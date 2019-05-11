«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас мы оцениваем ущерб. У нас обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно или по частям и начинаем их чистить каждый год. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка.

Но сегодня специалисты называют огромные суммы – за 100 млн долларов. Точной цифры я назвать не могу. Но это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же и насосы на самих станциях, и всё прочее) и на НПЗ.

С Путиным вопрос компенсации мы не обсуждали. Ну о чем мы могли говорить? Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это потери огромные для России, имиджевые потери. Это огромный ущерб. А представьте, что в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты подсчитают.

Я думаю, что россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Я думаю, мы разберемся, кто кому что должен. И это факт.