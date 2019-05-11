«Ревизию проведём, и уже окончательная будет оценка». Александр Лукашенко о поставках «грязной» нефти из России
Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Студенческую деревню, где разместятся участники II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Президент Беларуси также ответил на вопросы журналистов. Одна из главных тем – урегулирование нефтяного вопроса с Россией.
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь назовет сумму ущерба от поставок загрязненной российской нефти после ревизии на нефтеперерабатывающих заводах. Для подсчета убытков необходимо оценить степень повреждения оборудования.
Напомним, 19 апреля стало известно о резком ухудшении качества российской нефти, вследствие чего оба белорусских НПЗ вынуждены были снизить мощности.
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Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас мы оцениваем ущерб. У нас обычно на месяц-полтора мы заводы останавливаем попеременно или по частям и начинаем их чистить каждый год. Ревизию проведем, и уже окончательная будет оценка.
Но сегодня специалисты называют огромные суммы – за 100 млн долларов. Точной цифры я назвать не могу. Но это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах (это же и насосы на самих станциях, и всё прочее) и на НПЗ.
С Путиным вопрос компенсации мы не обсуждали. Ну о чем мы могли говорить? Он понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это потери огромные для России, имиджевые потери. Это огромный ущерб. А представьте, что в центре этого ущерба лежит Беларусь. Мы больше всего потеряли от этого. Он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты подсчитают.
Я думаю, что россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Я думаю, мы разберемся, кто кому что должен. И это факт.
Мы разговаривали в Пекине с Путиным о том, что виновные должны ответить. И он молодец, он очень жестко на это отреагировал, как никогда жестко. Я знаю даже то, что за кадром осталось. Он спросил с правительства, с министров и поручил правоохранительным органам и даже ФСБ подключил (это редко бывает) для разборок. И надо сказать, что Бортников со своими коллегами очень быстро нашел виновных, и они за это должны ответить.
Поэтому у меня крайне негативная оценка, но мы, еще раз хочу подчеркнуть то, что вами не было отмечено, мы приостановили всякие ремонты для того, чтобы не усугубить ситуацию с поставками и транзитом нефти через Беларусь в Западную Европу, потому что Россия не может полностью заменить эту артерию.
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В общении с журналистами были затронуты и другие темы. В частности, Александр Лукашенко прокомментировал задержание экс-заместителя госсекретаря Совбеза Андрея Втюрина, отметив, что это обычная борьба с коррупцией.