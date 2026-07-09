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Новости по тегу #Водоснабжение

В Жлобине после аварии на водозаборе восстановлено водоснабжение
09 июля 2026 10:56

В Жлобине после аварии на водозаборе восстановлено водоснабжение

Лукашенко подписал закон об усилении гарантий обеспечения граждан чистой и безопасной питьевой водой
12 марта 2026 17:21

Лукашенко подписал закон об усилении гарантий обеспечения граждан чистой и безопасной питьевой водой

В Гомеле восстановили водоснабжение частного сектора
05 февраля 2026 13:52

В Гомеле восстановили водоснабжение частного сектора

Строители повредили водопровод в Минске – рассказываем подробности инцидента
19 ноября 2025 19:25

Строители повредили водопровод в Минске – рассказываем подробности инцидента

В Минске ведётся плановая подготовка систем к отопительному сезону
25 сентября 2025 17:41

В Минске ведётся плановая подготовка систем к отопительному сезону

Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году
24 марта 2025 19:28

Модернизацию минской очистной станции планируют завершить в 2028 году

60 станций обезжелезивания построят в Минской области в 2025 году
12 марта 2025 14:25

60 станций обезжелезивания построят в Минской области в 2025 году

В Минской области построят свыше 110 станций обезжелезивания в 2025 году
07 марта 2025 13:51

В Минской области построят свыше 110 станций обезжелезивания в 2025 году

Вода пошла уже в 11 утра! Как устраняли аварию на трубопроводе в Осиповичах – хронология
19 февраля 2025 18:00

Вода пошла уже в 11 утра! Как устраняли аварию на трубопроводе в Осиповичах – хронология

В Осиповичах произошёл прорыв трубопровода – 16 тыс. человек и 78 объектов экономики остались без воды
19 февраля 2025 08:09

В Осиповичах произошёл прорыв трубопровода – 16 тыс. человек и 78 объектов экономики остались без воды

КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам обеспечения граждан качественной питьевой водой
12 февраля 2025 06:25

КГК Могилевской области проводит горячую линию по вопросам обеспечения граждан качественной питьевой водой

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания
10 февраля 2025 14:43

В Минской области в течение 3 лет построят около 80 станций обезжелезивания