Новости по тегу #Водоснабжение

Ранним утром райцентр и три ближайшие деревни – Солоное, Октябрь и Грабск – из-за технической поломки на водозаборе остались без холодного и горячего водоснабжения.
Документ направлен на совершенствование правового регулирования всей системы водоснабжения – от подачи воды потребителям до транспортировки и очистки сточных вод.
Около 100 домов в районе улиц Свиридова и Яговкина оставались без воды. Всему виной стал прорыв водопроводной линии.
«Аварийные бригады водоканала оперативно локализовали повреждения, вытекание воды прекращено. Отключенных абонентов нет».
Практически завершены ремонт и наладка оборудования водоснабжения и водоотведения.
Проект реконструкции включает пять очередей.
Чистая вода скоро появится у каждого жителя Червеня.
Это позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой на 100 %.
Из-за аварии в Осиповичах без водоснабжения остались 16 тысяч потребителей и почти 80 объектов экономики. Последствия прорыва трубопровода ликвидировали оперативно.
К месту ЧП направлены ремонтные бригады. Население оперативно проинформировали о сложившейся ситуации, организовали подвоз воды.
Также можно высказать свое мнение об улучшении качества оказания коммунальных услуг в этой сфере. Обращения принимаются по телефону 191 с 9 до 13 и с 14 до 18 часов.
Внимание уделят как городам, так и малым населенным пунктам. Только за последние 4 года в центральном регионе уже запустили 220 станций для очистки воды.
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