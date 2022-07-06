«Китайские покупатели дают позитивную характеристику нашей продукции». За что любят белорусскую молочку?

Новости Беларуси. Всестороннее развитие стратегического партнерства с Китаем – приоритетное направление внешней политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июля прозвучало в «Великом камне», где торжественно открыли наш национальный онлайн-павильон. Таким образом белорусские товары получат еще больший доступ на рынок КНР.

Ведущие белорусские концерны и предприятия тренд на онлайн-торговлю в Китае подхватили сразу. 6 июля на церемонии открытия присутствовали более 30 представителей различных компаний. Продукцию Минского молочного завода в Поднебесной знают хорошо, уже более 7 лет они экспортируют сухое обезжиренное молоко и сыворотку, но ведь на достигнутом останавливаться тоже не стоит.