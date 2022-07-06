«Китайские покупатели дают позитивную характеристику нашей продукции». За что любят белорусскую молочку?
Новости Беларуси. Всестороннее развитие стратегического партнерства с Китаем – приоритетное направление внешней политики Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение 6 июля прозвучало в «Великом камне», где торжественно открыли наш национальный онлайн-павильон. Таким образом белорусские товары получат еще больший доступ на рынок КНР.
Ведущие белорусские концерны и предприятия тренд на онлайн-торговлю в Китае подхватили сразу. 6 июля на церемонии открытия присутствовали более 30 представителей различных компаний. Продукцию Минского молочного завода в Поднебесной знают хорошо, уже более 7 лет они экспортируют сухое обезжиренное молоко и сыворотку, но ведь на достигнутом останавливаться тоже не стоит.
Башар Асад Мохамад, начальник отдела по диверсификации внешних рынков Минского молочного завода № 1:
Китайские покупатели дают позитивную характеристику нашей продукции. Думаем, что в дальнейшем будем увеличивать объем экспорта. Если идет речь о сухом обезжиренном молоке, мы можем грузить примерно до 300 тонн. Если сыворотка сухая молочная, то 100 тонн.
«Все было продано». Сколько купили белорусской продукции во время стрима на китайских платформах, читайте здесь.