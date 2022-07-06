«Только благодаря этой программе». В Академии наук оценили вклад Лукашенко в развитие сельского хозяйства

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны находится на контроле Президента. В Беларуси начинается страда, и качество уборки зерновых, рапса и кукурузы должно быть образцовым. Планете грозит голод, и обеспечить продуктами питания внутренний рынок – задача № 1. Полные закрома – уверенность в завтрашнем дне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новых реалиях нужно расставить четкие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться. С учетом отечественного потенциала АПК, науки, предприятий и специалистов у Беларуси для этого есть все предпосылки. У нашей страны уже есть практический опыт реагирования на санкционную политику. За последние несколько лет выпуск продуктов питания вырос на 25 %. В Армении, к примеру, делают в 40 раз меньше молока на каждого жителя, чем в нашей стране, а круп – в 130 раз меньше.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

В начале нашей независимости были голые полки, огромные очереди и огромные проблемы. И где-то, начиная с половины 1990-х годов (с избранием главы государства), молодой Президент тогда поставил задачу, и была разработана программа возрождения и развития села, я это постоянно подчеркиваю. Только благодаря этой программе мы смогли остановить спад производства в начале 1990-х годов, достичь уровня последних лет Советского Союза и превзойти. И сейчас по целому ряду продуктов мы продуктоизбыточная страна.

Впрочем, Беларусь активно зарабатывает на своем продовольственном потенциале. Продукты питания поставляются в 61 государство. А экспортная копилка в 2021 году пополнилась на 7 миллиардов долларов. Мы продаем за рубеж больше продуктов питания, чем покупаем. Более 3/4 всех продовольственных товаров, которые попадают в корзины белорусов, – отечественного производства. К тому же белорусские светила науки делают все, чтобы эти товары были натуральными и полезными.