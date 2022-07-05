Параллельный импорт, соглашение о скидках. Правительство утвердило стратегический план по стабилизации цен

Новости Беларуси. Насыщение внутреннего рынка собственной продукцией и недопущение необоснованного роста стоимости товаров. Правительство и Комитет госконтроля утвердили программу по стабилизации цен и контролю за ценообразованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегический план предусматривает параллельный импорт, разработку комплекса мер по производству импортозамещающей сельскохозяйственной продукции, совершенствование системы стабфондов. А это не что иное, как продовольственная безопасность нашей страны. Объемы закладки в стабфонды увеличат, что позволит в полном объеме обеспечить население товарами борщевого набора и фруктами, что важно, по доступной цене. Речь и о переводе расчетов за энергоресурсы в российские рубли и о дополнительном пересмотре производителями программ по снижению затрат. Принятая программа будет способствовать замедлению инфляции.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Предусматриваются меры по снижению инфляционных ожиданий. Мы будем проводить открытую политику с целью информирования широкой общественности и бизнеса о том, какие прогнозы и какие действия будет предпринимать правительство по сдерживанию инфляционных процессов. Задача правительства – создать условия для более простого ввоза импортных товаров, тех, которые в Беларуси не производятся. Это и параллельный импорт, упрощение таможенных процедур, снижение тарифов, поэтому этот ряд мер будет способствовать тому, чтобы и импортный товар заходил в Беларусь по более дешевой цене.