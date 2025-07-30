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Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи

30 июля 2025 06:30
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником – Днем Трона. Как отметил белорусский лидер, Королевство является перспективным партнером Беларуси в регионе Магриб и во всей Северной Африке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, мы имеем широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия. Приятно отметить, что история дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более 30 лет. Подтверждаю стремление и впредь развивать конструктивные белорусско-марокканские связи на благо обоих народов.

# Александр Лукашенко

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