Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи

Петровский: если у коллективного Востока не будет внутренней солидарности, нас всех перестреляют

«Хотелось бы больше консолидации, хотя, опять же, по Ирану, давай вспомним, в этой ситуации не было консолидации везде. Тоже в том же самом БРИКС, если мы уже говорим».