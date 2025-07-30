Лукашенко подтвердил стремление развивать конструктивные белорусско-марокканские связи

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником – Днем Трона. Как отметил белорусский лидер, Королевство является перспективным партнером Беларуси в регионе Магриб и во всей Северной Африке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, мы имеем широкие возможности для раскрытия потенциала межгосударственного взаимодействия. Приятно отметить, что история дипломатических отношений между нашими странами насчитывает более 30 лет. Подтверждаю стремление и впредь развивать конструктивные белорусско-марокканские связи на благо обоих народов.