Программа семейного капитала является одной из востребованных. На какую сумму может рассчитывать белорусская семья?

Новости Беларуси. Сегодня программа семейного капитала является одной из востребованных. Ежемесячно фиксируют более 1 200 заявок от белорусов на право воспользоваться депозитным счетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы стимулирования рождаемости, планирования и благосостояния семьи обсудили в рамках диалоговой площадки.

Среди участников представители церкви и социальной защиты, а также законодательных органов. Специалисты отмечают кризисные процессы в белорусском обществе. В их числе неравное соотношение количества заключенных и расторженных браков. Впрочем, есть и хорошая новость: приоритетной ценностью для белорусов по-прежнему является семья.

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска:

В усредненном понимании, что такое семья – это союз мужчины и женщины, это дети, бабушки, дедушки, двоюродные, троюродные братья, тети и дяди. Но в общем – это народ целой страны. Какую подачу дают люди, которые проживают на этой территории – это и формирует нашу государственность, нас как государство. Диалоговая площадка обычно обещает быть интересной тем, что мы выслушаем каждое направление и надеемся, что в конце что-то сведем в одно целое с учетом всех наших гостей.

Павел Сердюк, председатель синодального отдела Белорусской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства:

Я для себя лично вижу в этом очень большую возможность, поскольку в течение уже более 10 лет являюсь духовником общественной организации «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», участвую в пилотном проекте по доабортному консультированию. Мы видим, что с большим трудом этот диалог начинался. Вообще такая атомизация отчуждения в обществе, когда каждый живет в своей сфере профессиональных интересов, социального статуса, а проблемы, которые мы рассматриваем и кризис семьи – это то, что объединяет каждого из нас. Поэтому, вообще, надо разговаривать.