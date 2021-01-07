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Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол

07 января 2021 12:08
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол-1

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.

Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол-4

Александр Лукашенко приехал в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, который открыл двери для прихожан в 2020 году на памятном для нас месте.

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол-7

Не обошлось и без рождественских подарков. Глава государства передал храму икону «Взыскание погибших».

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол-10

Образ Богородицы олицетворяет последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и преступил порог смерти. Изготовили ее в Свято-Елисаветинском монастыре столицы.

Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол-13

В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол – символ окончания строительства церкви.

# Православные в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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