Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент. Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»

Александр Лукашенко приехал в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, который открыл двери для прихожан в 2020 году на памятном для нас месте.

Не обошлось и без рождественских подарков. Глава государства передал храму икону «Взыскание погибших».

Образ Богородицы олицетворяет последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и преступил порог смерти. Изготовили ее в Свято-Елисаветинском монастыре столицы.