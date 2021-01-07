Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Рождество Христово – один из главных праздников в церковном календаре. Его наступления с нетерпением ждут и взрослые, и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рождественские богослужения 7 января проходят в каждой церкви страны. По сложившейся традиции светлый праздник с белорусами в одном из храмов разделил Президент.
Александр Лукашенко: «Абсолютно убеждён: все те, кто идут к храму, в храм, идут за миром, идут за прощением»
Александр Лукашенко приехал в храм Воздвижения Креста Господня в Минске, который открыл двери для прихожан в 2020 году на памятном для нас месте.
Не обошлось и без рождественских подарков. Глава государства передал храму икону «Взыскание погибших».
Образ Богородицы олицетворяет последнюю надежду для тех, кто уже почти совершил роковой шаг и преступил порог смерти. Изготовили ее в Свято-Елисаветинском монастыре столицы.
В свою очередь Александру Лукашенко преподнесли макет храма Воздвижения Креста Господня и сувенирный бронзовый колокол – символ окончания строительства церкви.