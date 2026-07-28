Новости по тегу #Владислав Шапша

Наша страна готова расширить взаимодействие в строительной сфере.
Миллиард долларов в эквиваленте – вполне реальная экономическая планка для взаимной торговли Беларуси и Калужской области России. У нас есть все возможности, чтобы совместно взять эту высоту, подчеркнул Александр Лукашенко во время встречи с губернатором этого региона Владиславом Шапшой.
В ходе встречи обсудили широкий спектр вопросов: от обновления общественного транспорта до науки и технологий. Затронули также образовательную сферу. В Калужской области создается центр по подготовке специалистов ядерной энергетики – здесь готовы обучать белорусов.
После памятного мероприятия Игорь Щёголев заявил о необходимости расширять участие белорусских компаний в реализации проектов на территории России.
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