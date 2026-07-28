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Новости по тегу #Владислав Шапша

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года
28 июля 2026 11:27

Беларусь и Калужская область подписали план мероприятий по сотрудничеству до 2029 года

«Миллиард – это нормально»: Лукашенко обозначил новые горизонты для Беларуси и Калужской области
27 июля 2026 16:36

«Миллиард – это нормально»: Лукашенко обозначил новые горизонты для Беларуси и Калужской области

Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью
27 июля 2026 13:42

Промышленная кооперация и АПК: губернатор Калужской области рассказал о новых проектах с Беларусью

Владислав Шапша и Игорь Щёголев возложили цветы к монументу Победы в Минске
27 июля 2026 10:46

Владислав Шапша и Игорь Щёголев возложили цветы к монументу Победы в Минске

Делегация Калужской области возложила цветы к памятнику на площади Победы в Минске
04 апреля 2023 08:20

Делегация Калужской области возложила цветы к памятнику на площади Победы в Минске

Губернатор Калужской области: шасси иностранного производства успешно заменены МАЗом
03 апреля 2023 16:46

Губернатор Калужской области: шасси иностранного производства успешно заменены МАЗом

«Приходите поболеть за ребят». Губернатор Калужской области позвал Лукашенко на хоккейный матч
03 апреля 2023 16:42

«Приходите поболеть за ребят». Губернатор Калужской области позвал Лукашенко на хоккейный матч

Губернатор Калужской области в Минске: мы привезли большую бизнес-миссию и договорились расширять возможности
03 апреля 2023 10:51

Губернатор Калужской области в Минске: мы привезли большую бизнес-миссию и договорились расширять возможности

«Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом». Лукашенко провёл встречу с губернатором Калужской области
03 апреля 2023 10:35

«Мы хорошо знакомы с вашим потенциалом». Лукашенко провёл встречу с губернатором Калужской области

Чем сильнее санкции, тем крепче наша работа. Какие проекты реализуют Беларусь и Калужская область?
10 февраля 2023 21:02

Чем сильнее санкции, тем крепче наша работа. Какие проекты реализуют Беларусь и Калужская область?